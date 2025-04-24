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Herkes İstanbul'daki depremi konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı

Herkes İstanbul depremini konuşurken asıl tehlikeli bölgeyi açıkladı

İstanbul'da korkutan bir deprem daha

İstanbul'da korkutan bir deprem daha
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İstanbul'da dün yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Saat 17:52'de Megakent genelinde hissedilen 3.7 şiddetinde bir deprem daha oldu.

Dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, başta İstanbul olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir'de hissedildi. Bu depremin ardından en büyüğü 5,9 olmak üzere, 260'dan fazla artçı sarsıntı meydana geldi. Saat 17.52'de yaşanan son deprem İstanbulluları bir kez daha korkuttu.

AFAD verilerine göre; İstanbul'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.

İstanbul'da korkutan bir deprem daha

AFAD: 184 ARTÇI SARSINTI YAŞANDI

AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyeleri, 6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." denildi.

AFAD'ın açıklamasında, "Bugün 12.49'da Marmara Denizi içinde Silivri açıklarında Mw 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Orta Marmara içinden geçen segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. Yerin yaklaşık 7 km derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 13 saniye sürmüştür. Deprem dış merkezden 300 km yarıçaplı bir alan içindeki illerimizde hissedilmiştir.

Depremin ardından gelişen artçıların dağılımı doğuya doğru yaklaşık 10-15 km'lik bir hat üzerinde yoğunlaşmaktadır. Artçı sarsıntılar özellikle Marmara Orta Çukurunun kuzey kenarında ve ana fay izine yakın bölgelerde toplanmıştır.

Depremin hemen sonrasında ülkemizin değişik üniversitelerinde görev yapan, yerbilimleri ve farklı disiplinlerden akademisyenlerden oluşan AFAD "Deprem Bilim Kurulu" üyeleri toplanarak deprem ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştur. Bilim Kurulumuz sürekli çalışma halinde olup zaman zaman kamuoyunu bilgilendirmeye devam edilecektir" denildi.

BİLİM KURULU'NDAN İLK DEĞERLENDİRME

Öte yandan AFAD açıklamasında AFAD Deprem Bilim Kurulu Yerbilimleri Üyelerinin yaptığı değerlendirmede paylaşıldı. Bilim Kurulu üyelerinin değerlendirmesi şöyle: "6.2 büyüklüğündeki deprem yüksek ivme değerlerine sahip değildir. Deprem, Kuzey Anadolu Fayının kırılma mekanizması ile uyumlu olarak sağ yanal doğrultu atımlı bir kırılma mekanizmasını işaret etmektedir.

"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR"

İlk analizler yaklaşık 15 km uzunluğunda ve 9.5 km genişliğinde bir segmentin kırıldığını göstermektedir. Fay üzerindeki sağ yanal yer değiştirme 30 cm civarındadır. Yapı hasarlarının tespiti yerinde inceleme gerektiren teknik bir süreç olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız görevlileri saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Şu ana kadar 112'ye gelen çağrı sayısı 10 bini aşmıştır. Bunların 296'sı yapılarla ilgili vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirimlerdir. Vatandaşlarımızın bu tür binalara resmi teknik görevliler gelip gerekli incelemeyi yapıncaya kadar girmemeleri ve uzak durmaları önerilmektedir.

"HALKIMIZ SAKİN OLMALI"

Riskli olduğu düşünülen binalara girilmemesi önem arz etmektedir. Binası ile ilgili şüphesi olan vatandaşlarımız 112 Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmelidirler. (8 Ana şoktan sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle belirli bir süre daha belli bir büyüklüğe varan depremler olması muhtemeldir. Halkımızın sakin olması, bu tür sarsıntılarda panik yapmaması, ancak tedbirli olması önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almaları, olası artçı sarsıntılara karşı tedbirli olmaları, sosyal medya ve farklı mecralardan yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemelerini rica ediyoruz. İstanbul'umuza ve depremin hissedildiği illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıDağıstan:

İBB nin yetkililerini içeri attınız ,şimdi siz yüzleşin bakalım depremle. Fikir üreten,kafa yoran insanları kodese tıktınız , şimdi avukatları da gözaltına almaktan başka yaptığınız bir şey yok. Yeter artık , tahliye edin bu işte ehil olanları...

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme112
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Haber YorumlarıDüsünür:

Marmara ege karadeniz dogunun bir kismi deprem tehlikesi yasanirken. Hatta diken ustundeyken. Hatayda ozellkle samandagda halkin tapulu mallarina el koymasi ozellikle tarlalara el koymasi zeytin agaclarin yok edilmesinindeki amac nedir. ?

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme45
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Haber Yorumlarısunteddy91:

Büyük deprem yaklaşıyor bence bana göre Allah İstanbul'da yaşayanlara sabır versin onları korusun orada otursaydım mutlaka acilen başka bir şehire taşınırdı

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıYavuz:

Allah beterinden saklasın

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıİlhan Binen:

ya Allah bismillah ????

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Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıSalih Hak:

İstanbulda tüm fabrikalar teşvikle anadoluya orantılı dağıtılmalı . Nüfus en az 10 milyon azaltılmalı .

Yorum Beğen59
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıRolf Tolki:

milleti galeyana getirmeyin

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıTemurzade:

Hayallerinizi planlarınızı küçültün veya bir kenara koyup hemen şehri terk etmek gerekir.

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Afad neden her zaman hem Amerika’dan hem Kandilli Rasathanesisi’nden gelen verilerden daha küçük veriler veriyor?

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Haber Yorumları6w2b8spk8x:

böyle haber mi olur milleti neden korkutuyorsunuz artçı depremler bunlar

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