Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 yılında 37 bin hekim dışı yeni personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atama müjdesi: 37 bin yeni personel alınacak
Putin'den Trump'a yanıt: Eğer Ukrayna askerleri teslim olursa canları bağışlanacak

Trump'ın "Ukraynalıların canlarını bağışla" çağrısına Putin'den yanıt
Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'ye TMSF kayyum olarak atandı

El konulan Pozitif Bank ve Flash TV için yeni karar
Yeniden Refah Partisi'nde 'Konya' krizi büyüyor! İstifalar peş peşe geldi

Erbakan, AK Parti'nin kalesinde büyük kriz yaşıyor

İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de ölçüldü

İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de ölçüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yapılan hava kirliliği ölçümlerine göre, en yüksek kirlilik seviyesi Göztepe bölgesinde kaydedildi. Diğer yandan, en düşük hava kirliliği değeri Kumköy'de ölçüldü.

Kuzey Afrika'dan gelen çöl tozları İstanbul'da hava kirliliğinin yer yer artış göstermesine neden oluyor. Kentteki hava kirliliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğünün Hava Kalitesi İzleme Merkezinden anlık takip edilebiliyor.

İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de ölçüldü

BÖLGESEL BAZLI ÖLÇÜM

Farklı noktalara kurulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazlı ölçüm yapılıyor. Uygulamalarda, tespit edilen değerler, 0 ile 50 arası "iyi", 50 ile 100 arası "orta", 100 ile 150 arası "hassas", 150 ile 200 arası "sağlıksız", 200 ile 300 arası "kötü", 300 ile 500 arası "tehlikeli" şeklinde sıralanıyor.

İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de ölçüldü

İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİ ORANI YÜKSEK VE DÜŞÜK OLAN YERLER

Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı verilerine göre, İstanbul'da hava kirliliği oranı yüksek ve düşük olan yerler saat 18.00 itibarıyla şöyle ölçüldü: "Aksaray 69, Alibeyköy 92, Arnavutköy 55, Avcılar 37, Bağcılar 45, Başakşehir MTHM 55, Beylikdüzü 56, Beşiktaş 57, Büyükada 30, Esenler 58, Esenyurt MTHM 55, Göztepe D-100 108, Kadıköy 48, Kandilli 42, Kandilli MTHM 50, Kartal 48, Kağıthane 49, Kağıthane MTHM 49, Kumköy 6, Maslak 40, Mecidiyeköy MTHM 55, Sancaktepe 50, Sarıyer 38, Selimiye 32, Silivri MTHM 51, Sultanbeyli MTHM 54, Sultangazi-1 16, Sultangazi-2 41, Sultangazi-3 55, Sultangazi MTHM 55, Tuzla 64, Yenibosna 55, Çatladıkapı 34, Ümraniye 44, Ümraniye MTHM 32, Üsküdar 35, Üsküdar MTHM 46, Şile MTHM 54, Şirinevler MTHM 49."

İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de ölçüldü

İBB HAVA KALİTESİ İZLEME MERKEZİ VERİLERİ

İBB'nin Hava Kalitesi İzleme Merkezine göre kentte hava kalitesinin takip edildiği istasyonlardaki veriler saat 18.00 itibarıyla şöyle: "Aksaray 69, Alibeyköy 60, Arnavutköy 55, Avcılar 31, Başakşehir 49, Bağcılar 38, Beşiktaş 48, Beylikdüzü 72, Büyükada 26, Çatladıkapı 28, D-100 117, Esenler 57, Esenyurt 46, Kadıköy 41, Kandilli-1 35, Kandilli-2 42, Kartal 41, Kağıthane-1 41, Kağıthane-2 47, Kumköy 6, Maslak 34, Mecidiyeköy 54, Sancaktepe 42, Sarıyer 42, Selimiye 33, Şile 55, Silivri 43, Şirinevler 42, Sultanbeyli 45, Sultangazi-1 13, Sultangazi 2 34, Sultangazi-3 48, Sultangazi-4 49, Tuzla 80, Yenibosna 51, Ümraniye-1 19, Ümraniye 2 27, Üsküdar-1 33, Üsküdar-2 38."

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse - Güncel
img

Gol yağmuru var! Tempo inanılmaz
img

Belediyelere terör soruşturmasında çok sayıda tutuklama
img

Bu 6 ilde evlenecek çiftler mutlaka test yaptırmalı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf! Son hali dikkat çekti
Canlı anlatım! RAMS Park'ta gol yağmuru var

İlk yarıda gol yağmuru var
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya büyük tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya tepki yağıyor
'Ücretin ne kadar?' sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı

"Ücretin ne kadar" sorusuyla başlayan tartışma sonrası hayatı karardı
Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi! Günde 2 ton üretip satıyorlar

Gelin geldiği ailenin hayatı değişti! Günde 2 ton üretip satıyorlar
Diyarbakır'da kayadan gaz fışkıracak! 350 milyar dolarlık dev rezerv

Milyonların gözü bu ilimizde! Kayadan 350 milyar dolar fışkıracak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.