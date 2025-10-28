İstanbul'da Cumhuriyet'in 102'nci yılı kutlanıyor

İstanbul Valiliğince, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay'ın anıta çelenk bırakılmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği kutlama mesajı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Aziz milletim, dünyanın farklı ülkelerinde gururumuzu paylaşan kıymetli misafirlerimiz, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Zaferlerle dolu tarihimizin doruk noktalarından biri olan bu önemli günde sınırlarımız içindeki 86 milyon vatandaşımızın, Kıbrıs Türk halkının ve yurt dışındaki kardeşlerimizin her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde, medeniyet bahçemizi birlikte ekip biçtiğimiz, müşterek bir mazi ve kültür mirasına tevarüs ettiğimiz, sevincimize ortak olan tüm dostlarıma da şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Milletin, Cumhuriyet'in 102'nci kuruluş yıl dönümünü iftiharla idrak ettiğini belirten Erdoğan, "İstiklal ve istikbal mefkuremizin milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğinde tecessüm ettiği bu önemli günün, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadeleyi sevk ve idare ederek, cumhuriyete giden yolu açan Gazi Meclisimizin tüm mensuplarını bugün bir kez daha şükranla anıyorum. Ahlat ve Malazgirt'teki ilk akınlardan Çanakkale Destanı'na, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz direnişine kadar asırlardır kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları bizlere vatan kılan kahramanları rahmetle yad ediyorum." açıklamasını yaptı.

Tüm dünyanın bildiği bir hakikati bugün bir kez daha ilan etmek istediğini kaydeden Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Biz hem güçlü bir millet hem de köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki güneş ve etrafındaki 16 yıldız, bizim binlerce yıllık devlet geleneğimizi temsil ediyor. Ebet müddet ülküsüyle kurduğumuz bu devletin her biri milli kimliğimizin, şan ve şeref payesi, cihana yön veren aziz milletimizin kudret ve merhamet nişanesidir. Türkiye Cumhuriyeti ise tarihinin en sancılı günlerinde onca zorluğa, yokluğa, sıkıntıya rağmen, hürriyet ve istiklaline dört elle sarılan fedakar milletimizin son çatısı, devletler zincirimizin son halkasıdır. Bu yüksek şuurla şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkmak, cesur ve cefakar ellerde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda savunma sanayinden ekonomiye, eğitimden tarıma, turizme, enerjiye ve dış politikaya kadar her alanda ezber bozan atılımlar içindeyiz."

"Bölgesinde lider, dünyada muteber, büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin yaralarını sardıklarını, afetzede vatandaşları hızla güvenli yuvalarına kavuşturduklarını belirterek, "İnşallah yıl sonuna kadar, söz verdiğimiz şekilde, 453 bin konutun anahtar teslimini gerçekleştirmiş olacağız. Aynı zamanda 86 milyon insanımızın huzur, güven, barış ve refah içinde yaşayacağı 'Terörsüz Türkiye' menziline doğru da emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajında ayrıca şunları kaydetti:

"Milli birlik ve dayanışmayı hedef alan kaos tüccarlarına prim vermeden engelleri aşmaya, oyunları bozmaya, yayılmacı emeller peşinde koşanların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan savaş, çatışma ve krizlerin evrensel değerleri aşındırdığı bir dönemde Türkiye olarak hak ve hakikatin savunucusu kimliğimizle daha adil bir dünya için var gücümüzle çalışıyoruz. Gazze ve Filistin başta olmak üzere pek çok kriz bölgesinde arabuluculuk faaliyetlerimizde, diplomatik girişimlerimizle, insani yardımlarımızla akan kanı durdurmanın, yaraları sarmanın, kalıcı barışa giden yolun ardına kadar açmanın gayretindeyiz. İlhamını çift başlı Selçuklu kartalından alan 360 derecelik dış politika vizyonumuzla tarihimize ve kimliğimize yaraşır şekilde üzerimize düşen her türlü sorumluluğu büyük bir titizlikle yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bölgesinde lider, dünyada muteber, büyük, güçlü ve müreffeh Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi de şükranla yad ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın, sevincimize ortak olan tüm dost ve misafirlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 102'nci yıldönümü kutlu olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından, İstanbul 1 ve 2 nolu barolar ve siyasi partilerin temsilcileri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törene gaziler, askerler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler ile birlikte çok sayıda vatandaş da katıldı.