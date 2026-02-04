Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı -2 / Arşiv eklendi
Ayşe GÜREL/ Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel