Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı -2 / Arşiv eklendi

Güncelleme:
Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesinin 4 ferdi, 'zehirlenme' şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili iddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ayşe GÜREL/ Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İddianame 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

