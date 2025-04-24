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İstanbul'da Bahar Havası Sonunda Sert Değişim Bekleniyor

İstanbul'da Bahar Havası Sonunda Sert Değişim Bekleniyor
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İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havası etkili olurken, pazar günü aniden soğuk hava ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklıklar 5-8 derece düşecek, rüzgarın hızı saatte 40 ila 70 km'ye ulaşacak.

(İSTANBUL) - İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havası etkili olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklıklar 17-20 derece bandında seyredecek. Ancak meteorolojiden gelen son tahminler, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert bir değişim yaşanacağını gösteriyor.

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da hafta sonuna kadar bahar havası etkili olacak. Meteorolojiden gelen son tahminler, pazar günüyle birlikte hava koşullarında ani ve sert bir değişim yaşanacağını gösteriyor. Pazar günü itibarıyla rüzgarın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek saatte 40 ila 70 km/s hızla esmesi bekleniyor. Bu durum, sıcaklıklarda 5 ila 8 derecelik ani bir düşüşe yol açacak.

Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin altına inecek. Rüzgarla birlikte yer yer sağanak ve kısa süreli gök gürültülü yağışların da etkili olması bekleniyor.

Gün gün hava tahmini

Perşembe (bugün): Parçalı bulutlu, 16°C / 10°C

Cuma: Öğleden sonra yerel hafif yağmurlu, 19°C / 10°C

Cumartesi: Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C / 12°C

Pazar: Kuvvetli Poyraz ve yağışla birlikte çok bulutlu, 14°C / 9°C

Pazartesi: Az bulutlu, zaman zaman fırtına şeklinde rüzgar, 15°C / 7°C

Salı: Çok bulutlu, fırtınayla birlikte hafif yağışlı, 14°C / 6°C

Çarşamba: Çok bulutlu, yer yer rüzgarla birlikte hafif yağmur, 15°C / 7°C

İstanbullulara uyarı

İstanbulluların özellikle pazar ve sonrasındaki günlerde ani sıcaklık düşüşüne ve fırtına şeklinde esecek rüzgarlara karşı tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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