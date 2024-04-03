İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Yerel seçimlerde yüzde 51,15 oy oranıyla tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. İmamoğlu, mazbata töreninde "Emeği geçen çok insan var. Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

"16 MİLYON İNSANIMIZIN MAZBATASI"

"Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur." temennisinde bulunan İmamoğlu'nun Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ndeki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Benim için çok özel bir an. Bu anı ikinci kez yaşıyoruz. Çok mutluyum, çok onurlu, gururluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Hem mazbata sürecine dair, hem mazbatanın anlamına dair, hem şehre olan sorumlulukları ifadesiyle ve de bizden, vatandaşların beklentisi aynı zamanda şehri ne kadar önemli bir detaylara sahip olduğu hususunda değerli İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın çok özenli ve değerli cümlelerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu bağlamda, bugün burada İstanbul şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadim bir kentin seçim sonrası dünyasına değer katan böylesi bir ortamın hazırlanmasından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum.

"UMARIM TÜRKİYE DAHA BARIŞÇIL BİR ÜLKE OLUR"

Güzel bir an olmuştur. İstanbul halkına yakışan bir ortam sağlanmıştır. Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata ve bunun değeri, sorumluluğu çok büyük. Sayın başkan çerçeveyi makul ölçüsüyle getirdi ama yükü itibarıyla onu ben hissettim. O omuzlardaki bir yük ve ben bunu çok derinden hisseden birisiyim. Allah mahcup etmesin bu şehrin insanlarına ve bu ülkenin vatandaşlarına. Hatta ilave yapıyorum; bütün insanlığa. İstanbul sadece bu şehir yaşayanların veya ülkemiz insanlarının duygularının değil bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir.

Emeği geçen çok insan var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. 90 binden fazla çalışana teşekkür ediyorum. Bu yolculuğun ne kadar zor olduğunu bilerek bütün baskılara rağmen yanımızda dimdik duran ve en büyük destekçilerim olan aileme yürekten teşekkür ediyorum. Umarım Türkiye daha sevgiyle dolu, daha barışçıl bir ülke olur."