İstanbul Barosu Samandıra'da avukata saldırıyı bildirdi, şüpheliler gözaltında

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(İSTANBUL)- İstanbul Barosu, çocuk teslimi işlemleri için müvekkiliyle birlikte Samandıra İmam Hatip Lisesi'ne giden avukat Ö. Ş.'nin tehdit ve fiziki saldırıya maruz kaldığını, şüphelilerin gözaltına alındığını bildirdi. Baro, "Meslektaşımıza yönelik saldırının cezasız kalmaması, sorumluların tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" açıklamasını yaptı.

İstanbul Barosu, üyesi avukat Ö. Ş.'nin çocuk teslimi sırasında saldırıya uğramasına ilişkin "Şiddet iklimine geçit vermeyeceğiz" başlıklı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17 Ekim 2026 tarihinde, İstanbul Barosu üyesi meslektaşımız Av. Ö. Ş., İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan Samandıra İmam Hatip Lisesi'ne, müvekkiliyle birlikte çocuk teslimi işlemlerini gerçekleştirmek üzere gittiği sırada silahla ve sözle tehdit ile ciddi fiziki saldırıya maruz kalmıştır.

Meslektaşımızın kollukta verdiği ifadeye göre, çocuk teslimi sırasında karşı taraf olan İ.O ve babası C.O, meslektaşımızı hedef alarak 'Sen kimsin buna karar veriyorsun, sen çok ileri gidiyorsun, avukat sana göstereceğim, seni halledeceğim' şeklinde tehditlerde bulunmuş, bıçakla tehdit ederek gözdağı vermiş ve ardından fiziki saldırıda bulunmuştur. Olayın ardından meslektaşımız şikayetçi olmuştur. Şüpheliler gözaltına alınmış olup soruşturma süreci devam etmektedir.

Bir avukatın, yalnızca mesleğinin gereğini yerine getirdiği için tehdit edilmesi ve şiddete maruz bırakılması kabul edilemez.

"AVUKAT, UYUŞMAZLIĞIN TARAFI DEĞİL, BAĞIMSIZ SAVUNMANIN TEMSİLCİSİDİR"

Avukat, uyuşmazlığın tarafı değil, bağımsız savunmanın temsilcisidir. Yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma makamına yönelik her türlü tehdit ve saldırı, yalnızca avukatın şahsına değil, yurttaşların hak arama özgürlüğüne ve adaletin işleyişine yöneliktir.

Özellikle çocuk teslimi gibi hassas bir süreçte, hukuki yükümlülüklerini yerine getiren bir meslektaşımızın hedef alınması, avukatların mesleki faaliyetlerini güven içinde sürdürebilmelerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Adli makamlardan beklentimiz; saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, olayın titizlikle soruşturulması, bıçak kullanıldığına ilişkin beyanların araştırılması ve şüpheliler hakkında tutuklama dahil gerekli koruma tedbirlerinin yasal koşullar çerçevesinde değerlendirilmesidir.

"HUKUKİ SÜRECİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

İstanbul Barosu olarak olayın öğrenilmesinin ardından meslektaşımızla iletişime geçilmiş olup soruşturma süreci yakından takip edilmektedir. Meslektaşımıza yönelik saldırının cezasız kalmaması, sorumluların tespit edilerek yargı önünde hesap vermesi için hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; hiçbir avukatın mesleğini icra ederken tehdit ve şiddet korkusuyla karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.

Avukata yönelik şiddete sessiz kalmayacağız. Meslektaşlarımızın yanında, savunma hakkının güvencesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA