İstanbul-AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'ndan kadına yönelik şiddetle mücadele günü açıklaması

KADINA Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, "'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, devletin en üst makamından 'Bu ülkede kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' beyanının yazılı bir belgesidir. 12'nci Kalkınma Planı'nda, kadının eğitime, istihdama, karar alma mekanizmalarına katılımı, her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, devletin kalkınma vizyonununun vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Sadece kanun çıkarmak ile sürecin etkin şekilde yürütülemeyeceğini bilen hükümetimiz sahaya dair pek çok uygulamayı da hayata geçirmiştir" dedi.

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, AK Parti İstanbul İl binasında kadın kolları üyeleriyle bir araya gelerek, basın toplantısı düzenledi. Burada konuşan Demirer, "Bugün 25 Kasım, kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığımızı, dayanışmamızı ve sorumluluk anlayışımızı simgeleyen bir gün. Ancak biz bu mücadeleyi sadece bir günle sınırlamıyoruz. Biz, bu davayı; kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu, milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz. ve AK Parti Kadın Kolları olarak, 81 ilde eş zamanlı biçimde diyoruz ki: Kadına yönelik şiddet; kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hangi gerekçeye sığınılırsa sığınılsın, asla ve asla kabul edilemez bir insanlık suçudur. Hukuki çerçeveye baktığımızda 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun bizim dönemimizde çıkarılmış ve tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Elbette hiçbir kanun, tek başına toplumsal bir sorunu sihirli değnekle çözemeyecektir. Ancak AK Parti iktidarları, 'kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki, kurumsal ve fiili korumayı en üst seviyeye çıkaran iktidar' olmuştur. 25 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, devletin en üst makamından 'Bu ülkede kadına yönelik şiddete sıfır tolerans' beyanının yazılı bir belgesidir. 12'nci Kalkınma Planı'nda, kadının eğitime, istihdama, karar alma mekanizmalarına katılımı, her türlü şiddet ve ayrımcılıktan korunması, devletin kalkınma vizyonununun vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Sadece kanun çıkarmak ile sürecin etkin şekilde yürütülemeyeceğini bilen hükümetimiz sahaya dair pek çok uygulamayı da hayata geçirmiştir. KADES bunun en somut örneklerinden biridir: Kadınların hayatına doğrudan dokunan bir güvenlik zırhıdır. ŞÖNİM ve kadın konukevleri de önemli bir sığınak olmuştur. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında, 208 binden fazla hanede kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında yüz yüze bilgilendirme görüşmeleri yapılmıştır" dedi.

'GÜVEN TOPLUMUNUN İNŞASI VE İKİ İNSAN KONULU EĞİTİM PROGRAMLARINI 81 İLDE BAŞLATIYORUZ'

Saliha Demirer, "Kadına yönelik şiddetle mücadelede en kritik aşama olan 'veriye dayalı politika üretimi' için bu yıl yeni bir döneme giriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bugün açıklanacak olan 2026-2030 dönemini kapsayan 5. Ulusal Eylem Planı, dijital şiddet, risk analizi, erken uyarı sistemleri ve izlenebilir politikalara odaklanan çok boyutlu bir çerçeve sunmaktadır. Bu plan, kadınların güvenliği için kurumsal kapasiteyi derinleştirirken toplumsal katılımı da güçlendiren bir vizyon oluşturmaktadır. Kadın Kolları olarak KADEM ile yaptığımız iş birliği kapsamında 'Güven Toplumunun İnşası ve İki İnsan' başlıkları altında eğitim programlarını 81 ilde başlatıyoruz. Bu eğitimlerle şiddetsiz bir toplum idealine katkı sunan bilinç ve farkındalık çalışmalarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'DAHA ADİL, DAHA GÜVENLİ BİR HAYATI GÜÇLÜ KADINLAR İLE İNŞA EDECEĞİZ'

Demirer, "Bugün kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36'nın üzerinde, üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki oranı ise yüzde 20'nin üzerinde. Parlamentoda kadın milletvekili oranımız biz geldiğimizde yüzde 3'tü şuan yüzde 20'lerin üzerinde, kadın girişimcilerin oranı ise yüzde 18'lerin üzerinde. Bu rakamlar, kadınların sadece aile ve özel hayatlarında değil, toplumsal karar alma süreçlerinde, iş dünyasında ve kamusal alanda da giderek daha güçlü bir şekilde var olduklarını göstermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatı boyunca, her daim Kadının, bu ülkenin siyasetinde ek bir başlık değil, asli özne olduğunu savunmuştur. Dünya'nın pek çok coğrafyasında Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna da yaşanan çatışma ve savaş ortamı sebebiyle her türlü şiddete maruz kalan kadınlarımız ve çocuklarımız adına uluslararası toplumu tekrara acilen harekete geçmeye davet ediyor bir an evvel yaşanan bu savaşların son bulmasını diliyoruz. Daha adil, daha güvenli bir hayatı güçlü kadınlar ile birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın kendisini çaresiz hissetmeyene kadar; bu topraklarda kadına yönelik şiddet tamamen son bulana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz diyoruz" ifadeleri kullandı.