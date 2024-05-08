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İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir

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Refah saldırısını onaylamayan ABD İsrail'e 7 Ekim'den bu yana ilk kez silah sevkiyatını durdurma kararı alırken, Tel Aviv yönetimi ABD'yi üstü kapalı tehdit etti. İsrailli yetkililer, söz konusu kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ABD'yi uyardı. İsrail, Biden yönetimine, "Derin hayal kırıklığı yaşıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

İsrailli üst düzey yetkililerin, Tel Aviv'e silah sevkiyatını durdurma kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda ABD'yi uyardığı belirtildi.

ABD'NİN KARARI İSRAİL'İ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen hafta İsrail'e gönderilecek ABD yapımı mühimmat sevkiyatını durdurması Tel Aviv yönetiminde endişeye neden oldu. Konuya vakıf iki kaynağa göre, İsrailli üst düzey yetkililer, İsrail'e silah sevkiyatını durdurma kararından dolayı Biden yönetimine "derin hayal kırıklığı" yaşadıklarını bildirdi.

"ESİR TAKASI MÜZAKERELERİNİ TEHLİKEYE ATABİLİR"

Yetkililer ayrıca, silah sevkiyatının durdurulması kararının esir takası müzakerelerini tehlikeye atabileceği konusunda Washington yönetimini uyardı. Kaynaklara göre, İsrailli yetkililer, ABD'li muhataplarına sadece silah sevkiyatının askıya alınma kararından değil, aynı zamanda konunun medyaya sızdırılmasından da rahatsızlık duyduklarını iletti.

İsrailli yetkililer, silah sevkiyatının durdurulmasının esir takası müzakerelerini tehlikeye attığını ABD'ye bildirdiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

ABD, İSRAİL'E SİLAH SEVKİYATINI DURDURDU

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğruladı.

Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi. Austin, " İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda ( İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk." dedi.

İsrailli yetkililer, silah sevkiyatının durdurulmasının esir takası müzakerelerini tehlikeye attığını ABD'ye bildirdiABD Başkanı Joe Biden

ABD YÖNETİMİ REFAH'A KARA SALDIRISINA KARŞI

Biden yönetimi, İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor. Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.

İSRAİL, REFAH SALDIRISINI BAŞLATTI

İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine dün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.

İsrailli yetkililer, silah sevkiyatının durdurulmasının esir takası müzakerelerini tehlikeye attığını ABD'ye bildirdi

100'E YAKIN NOKTAYA HAVA SALDIRISI

İsrail'in geçtiğimiz pazartesi günü Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu operasyona dair görüntüleri yayınladı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi gününden bu yana Refah'ta 100'e yakın noktaya hava saldırısı düzenlendiği aktarılarak, bölgedeki binalara baskınlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, çıkan çatışmalarda 30'a yakın Hamas üyesinin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir

Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

İsrail'den silah sevkiyatını durduran ABD'ye tehdit: Esir takası müzakerelerini tehlikeye atabilir

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (4)

Murat Celik:

Amerika söylüyor İsrail oynuyor dünyada onu izliyor böyle bir Adilik olmasın

66
2
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Demir Acer:

guzel bir yorum

yanıt5
yanıt2
Serhan Batralp:

ŞEYTAN İŞE KARIŞMIŞ............

19
1
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Devret Bahçeleri:

Türkiye buna güldü.

0
0
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