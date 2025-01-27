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ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu

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İsrailli Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlilerin diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifine dair bir plan üzerinde çalıştıklarını söyledi. Smotrich, Gazze'nin tamamen işgal edilmesi gerektiğini savundu.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Gazze'nin "temizlenmesi için" bölgedeki Filistinlilerin Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerine sürgün edilmesi teklifi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

GAZZELİLERİ SÜRGÜN ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

"Ynet" internet sitesinin haberine göre, Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, İsrail Meclisinde (Knesset) partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Filistinlilerin sürgünü teklifini hayata geçirmek için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Bakanlar Kurulu ile bir plan üzerinde çalıştıklarını açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın "bilge, ölçülü ve gerçekçi" bir bakış açısı sunduğunu iddia eden Smotrich, Filistinlileri topraklarından çıkarmak için göçü teşvik etmenin tek çözüm olduğunu öne sürdü.

Smotrich, Mısır ve Ürdün'den gelen tepkilere ilişkin ABD Başkanı Trump'ın Kolombiya'nın itirazlarına rağmen göçmenleri sınır dışı etme konusundaki tutumunu örnek göstererek "O (Trump) istediğinde gerçekleşiyor." diye konuştu.

ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli olduİsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

"GAZZE TAMAMEN İŞGAL EDİLMELİ"

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına dair Smotrich, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının sonunda savaş yöntemini değiştirmesi gerektiğini ileri sürdü. Smotrich, "Hamas'ın tamamen yok edilmesi ve Gazze'nin tamamen işgal edilmesi" ve bunun için de "saldırgan" bir genelkurmay başkanı atanması gerektiğini savundu.

TRUMP ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.
"Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." diye konuşan Trump'a, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere Arap ülkelerinden tepki gelmişti.

ABD ve İsrail'in Gazzelilerle ilgili korkunç planı belli oldu
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Hani qkp gazze icin oy istemisti hadi engellese ya nerdeler

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Haber YorumlarıMurat Sarıal:

GAZZEYİ TAMAMEN ALACAKLAR, FİLİSTİNLILER BUNA DİRENEMEZ. ARAPLAR VE MÜSLÜMANLARINDA GIKI ÇIKMAZ. DURUM BU

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

CHP gelirse Gazze düşerdi Ne oldu hayatınız yalan

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Dostum Tramp neden böyle yapıyor

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Haber Yorumlarıkürşat taşdemir:

ADAM KABİNESİNİ BİLE SİYONİZME HİZMET EDECEK ŞEKİLDE KURDU DOST DEDİK BAKALIM POST BOP PUB HEPSİ BELLİ OLACAK KİMSE MERAK ETMESİN BOŞUNA

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Haber YorumlarıLütfi Erdonmez:

Trump bunu yapmaya kalkarsa inanın ABD biter kendi halkı ülkeyi bitirir

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