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İşte Esad'ın İsrail'le yaptığı iş birliğinin kanıtı

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61 yıllık Baas rejiminin çöküşünün ardından, İsrail ile Esed rejimi arasında gizli bir işbirliğini gösteren belgeler gün yüzüne çıktı. 'Çok gizli' niteliğindeki belgelerde, Suriye ordusu ile İsrail arasında Rusya'nın himayesinde bir mesajlaşma mekanizmasının olduğu belirtiliyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail ile Esed rejimi arasında gizli işbirliğini gösteren belgeler ortaya çıktı.

İSRAİL-SURİYE İŞ BİRLİĞİNİ ANLATAN BELGELER ÇIKTI

İsrail istihbaratı ile Suriye rejimi arasında gizli bir iletişim kanalı olduğunu gösteren belgeler, Esed ailesi iktidarının sona ermesinin ardından gün yüzüne çıktı. "Çok gizli" olarak nitelenen belgeler, Suudi Araştırma ve Yayın Şirketinin 1980'de Londra'da kurduğu ve o tarihten bu yana Londra'dan yayın yapan haftalık El-Mecelle Dergisi tarafından yayımlandı.

"RUSYA'NIN HİMAYESİ ALTINDA MESAJLAŞMA MEKANİZMASI"

İsrail ile Suriye arasındaki işbirliği mekanizmasının ortaya konulduğu belgeler, "Musa" kod adlı bir İsrail ajanının Suriye askeri liderlerine gönderdiği mesajları içeriyor ve bu mesajların Suriye İstihbarat Şefi tarafından Ulusal Güvenlik Ofisine iletildiği belirtiliyor. Belgelerin ortaya koyduğu en dikkat çekici husus ise "Suriye ordusu ile İsrail arasında Rusya'nın himayesi altında bir mesajlaşma mekanizması"nın olması.

"İSRAİL, SURİYE'YE KARŞI BİR HAREKETTE BULUNMAK İSTEMİYOR"

İsrail'in Suriye ordusunun Hizbullah ve İran ile işbirliğini yakından izlediğini ve bu faaliyetlerin devam etmesi durumunda "benzeri görülmemiş bir bedel ödeyeceği" uyarısını içeren belgelerde ayrıca İsrail'in, Suriye'ye karşı bir harekette bulunmak istemediği de ifade ediliyor.

İSRAİL İLE ÖRTÜLÜ İŞ BİRLİĞİ BELGELERDE

İsrail'in 2022 yılı içinde İran ve Hizbullah'a ait olduğu belirtilen çeşitli hedeflere saldırılar düzenlediği, bu saldırılarda mühimmat depoları, askeri üsler ve hava savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtiliyor. Belgeler, Esed rejiminin uzun süredir İsrail karşıtı bir "direniş lideri" olarak kendini lanse etmesine rağmen, İsrail ile örtülü bir işbirliği içinde olabileceğini ima ediyor.

ESAD'A "HİZBULLAH VE İRAN" UYARISI

Aynı zamanda bu yazışmalarda İran ve Hizbullah'ın Suriye'deki faaliyetleri ile Esed rejimi üzerindeki etkisi hakkında da önemli ipuçları verilirken, İsrail, bu işbirliğini Suriye ordusunun zararına ve İran'ın lehine bir tehdit olarak değerlendiriyor. İran ve Hizbullah'ın İran'dan Suriye ve Lübnan'a silah sevkiyatı amacıyla kullandığı yerlerin ve bazı komuta merkezlerinin hedef alındığına dair bilgilere yer verilen belgelerde, "Siz İranlılara, Suriye ordusuna ait uçaklarda silah taşınması konusunda yardım ettiğiniz sürece biz de buna karşı durmak zorunda kalacağız.", "Suriye ordusuna zarar vermek istemiyoruz ama Hizbullah'a ve İranlılara silah sevkiyatına izin vermeye devam ederseniz buna elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Harekete geçmek zorunda kalacağız." ve "Hizbullah'la işbirliği Suriye ordusuna zarar verir ve siz de bunun bedelini ödersiniz." gibi uyarılar yer alıyor.

"MUSA" KOD ADLI AJAN ADIM ADIM TAKİP ETMİŞ

"Musa" kod adlı İsrail ajanından Suriye Ulusal Güvenlik Ofisine gönderilen "9 Haziran 2022" tarihli belgede şu ifadeler dikkati çekiyor: "Son iki hafta içinde İran'dan gelen sekiz uçağın Humeymim Havalimanı'na indiğini biliyoruz. Bunların arasında "Iran Air" şirketine ait 4 İran uçağı ve 4 Ilyushin 26 uçağı bulunuyor. İran eksenini güçlendirmek çabalarının ardından Suriye'deki 29. Tugay'a ait Ilyushin 76 uçağıyla Kudüs Gücü ve Hizbullah gruplarına da silah aktarıldığını bildiğimizi vurgulamak istiyorum. Hava Kuvvetleri ve askeri güvenlik güçleri tarafından Lazkiye'den Katife bölgesindeki depolara sevk edildiğini fark ettik. Bu nakliye operasyonları İranlılarla sizin aranızdaki işbirliği ve Rusların sorumluluğunda olan Humeymim Havalimanı kullanılarak gerçekleştiriliyor."

"SURİYE MEVZİLERİNİN ZARAR GÖRMESİNİ ÖNLEYEBİLİRSİNİZ"

"Son haftalarda, 75. Karadan Havaya Füze Tugayı unsurlarının, Hizbullah'a hava savunma alanında yeniden yardım sağladığını açık bir şekilde gördük. Bu işbirliğini sürdürmenin bize güçlü bir karşılık vermekten başka seçenek bırakmadığını söyleyerek sizleri uyarıyoruz." ifadesine yer verilen 11 Haziran 2022 tarihli belgede ise bunların Hizbullah'a hizmet ettiği, Suriye'nin ise bundan hiçbir fayda temin etmediği öne sürülüyor. Belgede, "Bilakis, bedelini ödeyen ve tüm sorumluluğu üzerine alan sizler oluyorsunuz. Bu işbirliğini sınırlandırabilir ve Suriye mevzilerinin zarar görmesini önleyebilirsiniz, bu konuda derhal harekete geçmenizi bekliyoruz." deniliyor.

"SURİYE'DE OLUP BİTENLERİN SORUMLUSU SİZSİNİZ"

11 Mayıs 2022 tarihli belgede de "Son günlerde Kudüs Günü nedeniyle Filistinli unsurların topraklarınızdaki faaliyetlerine tanık oluyoruz. Bu unsurlar Halid Meşal ve Salih el-Aruri tarafından, Hamas tarafından görevlendiriliyor. Bu kesimlerin topraklarınızda herhangi bir faaliyette bulunabileceği ihtimaline karşı sizi uyarıyor ve topraklarınızda güç kullanımına yönelik tüm hazırlıkların durdurulmasını talep ediyoruz. Suriye'de olup bitenlerin sorumlusu sizsiniz." ifadesi kullanılıyor.

Tedbir amaçlı "uyarı atışının" yapıldığı ancak Suriye tarafından bu olgunun ortadan kaldırılması yönünde bir adım görülmediği belirtilen belgede, "Bu sözlerimizi ciddiye almanızı tavsiye ederiz, bundan sonraki saldırımızın şimdiye kadar yaptıklarımızdan çok daha güçlü ve şiddetli olacağını ve bunun bedelini çok ağır ödeyeceğinizi unutmayın." uyarısı yer alıyor.

İşte Esad'ın İsrail'le yaptığı iş birliğinin kanıtı
Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Türkiye’nin İsrail ile iş birliklerini paylaşacak cesur gazeteciler aranıyor :):):):):):):):)

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Haber YorumlarıHasan Demir:

Bu işbirligi kanıtı degil.Esadı hıc sevmem iyi ki yıkıldı ama bu isbirligi kanıtı degil dalga gecmeyin

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Haber YorumlarıHakkı Aydın Bulut Karagundostu:

He he Biz de bunu yedik

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