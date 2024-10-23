İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri bir kez daha zorla göç ettiriyor

İsrail ordusunun 6 Ekim'de yeniden kara saldırısı başlatması sonrası Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin tehciri devam ediyor.

Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de Cibaliya bölgesine 3. kez kara saldırısı başlattı.

Cibaliya, yaklaşık 3 haftadır kara saldırılarının yanı sıra yoğun hava bombardımanına tutuluyor.

Saldırılar nedeniyle Cibaliya'da binlerce Filistinli zorla yerinden edildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle sabahın erken saatlerinde Gazze'nin kuzeyinde çoğu kadın ve çocuk yüzlerce Filistinli bir kez daha göç yoluna düştü.

İsrail saldırılarının yoğunlaştığı bölgelerden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler, Selahaddin Caddesi üzerinden başka bölgelere doğru gitmeye çalışıyor.

Yanlarına aldıkları birkaç çanta veya poşet içindeki eşyayla yaya olarak yollara düşen Filistinliler, bilinmeyen bir hedefe doğru yol alıyor.

Anneler kucaklarında bebekleriyle yaya olarak yol almaya çalışırken, çocuklar ise İsrail saldırıları nedeniyle bozulan yolda yürümekte zorluk çekiyor.

"İsrail askerleri 'Heniyye nerede, Sinvar nerede?' diyerek bizimle dalga geçti"

İsrail'in saldırısı nedeniyle zorla yerinden olan ve adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kadın, yaşadıklarını AA kamerasına anlattı.

İsrail askerlerinin kendilerine Selahaddin Caddesi'nden çıkarak Gazze kentine gitmelerini söylediğini aktaran Filistinli kadın, "Yol boyunca İsrail tankları hızlı manevralarla bizi toz içinde bırakarak dalga geçti. İsrail tanklarındaki askerler, '(İsrail saldırısında hayatını kaybeden) İsmail Heniyye nerede, Yahya Sinvar nerede?' diye bizimle dalga geçti." ifadelerini kullandı.

"İsrail saldırısında kızım dahil yakınlarımdan 30 kişi öldü"

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinin yoğun saldırı altında olduğunu ve bölgenin yaşanamayacak duruma geldiğini belirten Filistinli kadın, şunları söyledi:

"Meşru Beyt Lahiya bölgesinden geliyoruz. Bizleri Tel Zater bölgesinde kuşatmaya aldılar, aralarında kızımın da olduğu yakınlarımdan 30 kişi öldü. Daha sonra da Beyt Lahiya'daki akrabamızın evine sığındık. Oraya da bomba ve füzelerle saldırılar başlatınca çıkmak zorunda kaldık. Endonezya Hastanesi'ne sığındık, oraya da baskın yaparak erkekleri alıkoydular."

Ne yapacaklarını ve nereye gideceklerini bilmediklerini söyleyen Filistinli kadın, "Nereye gideceğimizi ve çocuklarımıza ne olacağını ancak Allah bilir. Gidebileceğimiz hiçbir yer yok, Allah yardımcımız olsun." dedi.

"Nereye gideceğimizi bilmiyoruz"

Bölgeden göç etmek zorunda kalan ve adının açıklanmasını istemeyen bir diğer Filistinli kadın ise Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde ikamet ettiklerini, İsrail askerlerinin sabah saatlerinden itibaren bölgeyi roketlerle vurmaya başladığını belirtti.

Filistinli kadın, saldırılar nedeniyle bölgede ölenler olduğunu, kalanların ise ölüm korkusuyla Gazze kentinin batısına doğru göç etmek zorunda kaldığını ifade etti.

İsrail askerlerinin insansız hava araçlarına (İHA) bağlanan hoparlörlerden bölgeyi boşaltmaları tehdidinde bulunduğunu aktaran Filistinli kadın, "Bölgede durum çok çok kötü, gece boyunca bombaladılar. İnsanların sinirleri bozulmuş durumda. Şartlar çok zor ve kötü." dedi.

Ne yapacaklarını ve nereye gideceklerini bilmediklerini söyleyen Filistinli kadın, "Gidebileceğimiz bir yer yok, nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Bölgeden çıkmak zorunda kaldık ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Gazze Şeridi'nin güneyini de bilmiyoruz, orada da aynı kriz ve sorunlar var. Dolayısıyla nereye gideceğimizi bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kuzeyde ölürüz de güneye gitmeyiz"

Zorla yerinden edilen Ebu Ahmed ise saldırılar nedeniyle mecburen yola düştüklerini belirtti.

Gazze'nin hiçbir yerinin güvenli olmadığını vurgulayan Ebu Ahmed, "Bizler burada (Gazze'nin kuzeyi) ikamet ediyorduk, çıkmaya hiç niyetimiz yoktu ve çıkmak da istemiyorduk. Çünkü burada da güneyde de güvenli bir yer yok, bombalayarak öldürüyorlar. Ancak İHA'lar bugün 2 roket attı, dün de bir saldırı yaptığı için artık oturulamayacak hale geldi. Bu nedenle çıkmak zorunda kaldık." şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde bulunan yakınlarının yanına sığınacağını söyleyen Ebu Ahmed, güneye geçmeyi düşünüp düşünmediği sorulunca şöyle devam etti:

"Hayır, burada (Gazze'nin kuzeyinde) ölürüz de güneye gitmeyiz. Çünkü bizler tehcir planlarına karşı duruyoruz. Nitekim güneye gitsem de ölürüm, burada olsam da. Gitmemizi istedikleri güvenli bölgeleri bombalıyorlar, hastaneleri, çadır kamplarını, deniz kıyılarını ve Refah'ın El-Mevasi bölgesini de. Burada evimizde onurumuzla ölmemiz daha iyi."

"Gazze'nin kuzeyindeki halkı tehcir etmek için her şeyi yapıyorlar"

Ebu Ahmed, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri tehcir etmeyi hedeflediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Durum burada gerçekten çok kötü, roket sesleri hiç dinmiyor. Buranın halkını tehcir etmek için her şeyi yapıyorlar."