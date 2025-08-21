İsrail Ordusu, Gazze'deki sağlık kuruluşlarına sürgün emri gönderdiis

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarına Gazze kentini işgal için yürüteceği saldırılar öncesi sürgün emri gönderdi.

İsrail, Gazze'ye yönelik işgal operasyonuna hız verdi. İsrail ordusu, Gazze için yaptığı son hamleye ilişkin bir açıklama yayınladı.

SAĞLIK KURULUŞLARINA SÜRGÜN EMRİ

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarının telefonlarla aranarak faaliyetlerini durdurmaları ve başka yere nakil için hazırlanmaları yönünde talimat verildiği aktarıldı.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi'nin (COGAT) iki gün önceki talimatının, Gazze kentindeki nüfusun sürgün edilmesi hazırlıkları kapsamında çıkarıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulacağı belirtilirken, hasta ve yaralıların kabulü için güneydeki hastanelerin altyapısında düzenlemeler yapıldığı ileri sürüldü.

İSRAİL GAZZE'DE HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda sağlık merkezlerini hedef almayı sürdürüyor. İsrail, kuşatma altına aldığı hastanelerin çalışmasını sistematik olarak engellenmeye devam ederken, bölgeye ilaç ve tıbbi ekipman girişine de izin vermiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bölgedeki 38 hastaneden 15'i faaliyet gösteriyor ancak bunlardan yalnızca 4'ü merkez hastanesi. Hastanelerin doluluk oranları ise yüzde 200'e ulaşmış durumda.

Bölgedeki 157 birinci basamak sağlık kuruluşundan 67'si, 110 ameliyathaneden ise sadece 40'ı çalışır halde.

NE OLMUŞTU?

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz dün sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de dün akşam saatlerinde düzenlediği basın brifinginde, ordunun, işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını duyurmuştu. Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adı verildiği bildirilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.