Haberler

İsrailli komutan, ABD'nin İran'a saldırma ihtimaline karşı hazırlık yaptıklarını duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısının sekunder etkilerine karşı tüm cephelerde hazırlık içinde olduklarını açıkladı. Milo, bölgedeki askeri hareketliliğin ciddiyetine dikkat çekmeyi ihmal etmedi.

İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral Rafi Milo, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısının Tahran yönetiminin misillemesine yol açabileceği ihtimaline karşı İsrail ordusunun tüm cephelerde hazırlık içinde olduğunu söyledi.

Kanal 12 televizyonunda yayınlanan açıklamasında Tümgeneral Milo, ABD'nin İran'a saldırma olasılığı çerçevesinde İsrail ordusunun yaptığı hazırlıklara değindi.

Tümgeneral Milo, "Amerikalıların hem Basra Körfezi'ne hem de Orta Doğu geneline yaptığı askeri yığınağı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu durumun nereye gideceğini bilmiyoruz." diyen Milo, Washington'un Tahran'a saldırmayı seçmesi halinde bunun İsrail'i de etkileyebileceğini ve İran'ın vereceği yanıtın kendileri üzerinden olma ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

İsrailli komutan, ayrıca Hizbullah'ın daha geniş bir çatışmaya dahil olup olmayacağının yakından izlendiğini belirterek, "Çok dikkatliyiz, hazırlıklıyız ve hem güçlü savunma hem de taarruz hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.

Türkiye ve Katar'ın bölgesel dengeler açısından "büyük bir sorun" olduğunu ileri süren Tümgeneral Milo, Suriye'ye ilişkin olarak sahadaki durumun "karmaşık ve zor" olduğunu, İsrail ordusunun güneyinde işgali sürdürdüğü Suriye'de saldırılara devam edeceğine işaret etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin muhtemel İran saldırısına atıfla, İsrail ordusunun hafta boyunca tüm alanlarda yaşanabileceklere karşı hazırlık seviyesini yükseltmeye yoğunlaştığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı

Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! Usta oyuncu bayıldı
Kütahya'da kayıp gencin cansız bedeni dere kenarında bulundu

Kayıp genç kızdan acı haber geldi! Dere kenarında bulundu
Minnesota'da ICE operasyonu sonrası CEO'lardan gerilimi azaltma çağrısı

Ülke diken üstünde! CEO'lardan Trump'a çağrı
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Batagov'a Premier Lig'den dev teklif

Süper Lig'den Premier Lig'e 30 milyon euro'ya transfer
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı

Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı