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İsrail, suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldı

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İsrail ordusu, Beyrut'ta suikast düzenleyerek öldürdüğü Hamas lideri Salih el-Aruri'nin iki kız kardeşini Batı Şeria'daki evlerinden gözaltına aldı. İsrail güçleri, baskınlarla birlikte son 3 ayda 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 Ocak'ta insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürülen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Aruri'nin iki kız kardeşini işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldı.

ARURİ'NİN 2 KIZ KARDEŞİ GÖZALTINA ALINDI

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İşgal ordusu dün gece, Batı Şeria'nın Ramallah ile el-Bire kentinde evlerinde arama ve tahrip sonrasında şehit Salih el-Aruri'nin kız kardeşleri Delal ve Fatima el-Aruri'yi gözaltına aldı." dedi.

Serahine, Delal'ın Ramallah'ın kuzeybatısındaki Arurah beldesindeki ailesinin evinden, Fatima'nın ise el-Bire kentindeki eş-Şurfa Mahallesindeki evinden alındığını belirtti.

İsrail, Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldıDelal el-Aruri

BATI ŞERİA'DA 5 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

İsrail güçleri geceden sabah saatlerine kadar Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlediği baskınlarda 25 kişiyi gözaltına almıştı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İsrail, Hamas liderinin kız kardeşlerini gözaltına aldıSalih el-Aruri

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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