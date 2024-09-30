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25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

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Hizbullah lideri Nasrallah'ı 72 saatlik bir operasyon sonucu öldüren İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 25 ülkenin bakanlarına mektup gönderen İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz "İsrail, Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyecektir. İsrail'in ateşkesi kabul etmesinin tek yolu Hizbullah'ı Litani'nin kuzeyine taşımak ve silahsızlandırmaktır" ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre Dışişleri Bakanı Yisrael Katz aralarında Almanya, İngiltere, İtalya ve Kanada'nın da bulunduğu 25 ülkenin dışişleri bakanlarına mektup gönderdi. Mektubunda Katz, "İsrail, Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyecektir. İsrail'in ateşkesi kabul etmesinin tek yolu Hizbullah'ı Litani'nin kuzeyine taşımak ve silahsızlandırmaktır" ifadelerine yer verdi.

"Sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Lübnan'a ilişkin tüm kararlarının tam olarak uygulanmasıyla ateşkesin sağlanabileceğini" ifade eden Katz, şunları kaydetti; "Bu olmadığı sürece İsrail, vatandaşlarının güvenliğini ve kuzey sakinlerinin bölgelerine dönüşünü sağlamak için uygulamalarını sürdürecektir."

"NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ EN HAKLI TEDBİRLERDEN BİRİ"

Katz ayrıca Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın İsrail hava saldırısında öldürülmesinin "Tel Aviv tarafından alınan en haklı ve önleyici tedbirlerden biri olduğunu" iddia etti.

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şartİsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINDA 1178 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu. Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart
Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (4)

Sezgin Sezgin:

Kafayı yemiş bu İsrail.. istiyorlarki etrafındaki ülkelerin hiç birinin ordusu olmasın...O ülkeler içinde aynı mantıkla İsrail'in ordusu olması güvenliklerini tehlikeye sokuyo..Sen İsrail olarak ordunu silahsızlandırsana aynı mantıkla

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NediyonDegisik:

siyasi çıkarlar, bölgesel ittifaklar ve büyük güçlerin dengesi nedeniyle çatışmanın tamamen durdurulması zorlaşıyor. bundan dolayi ateskes cikmasi zor

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Sinan Bulduk:

3.Dünya savaşı bir an önce çıksın artık..

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Emre Özcan:

itrail resmen eteskes degil toprakları teslim edin diyor kendilerine kolidor açmanın kolay yollarını arıyor ki Türkiye ye saldırmak kolay olsun

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