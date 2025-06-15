İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk

İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk
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İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk
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İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine saldırdıklarını açıkladı. İran medyası ise İsrail'in art arda 3 gündür gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında İsfahan'da Savunma Bakanlığı'na bağlı bir tesisi hedef aldığını doğruladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü, İran'ın İsfahan'daki nükleer tesisine saldırdıkları yönünde açıklama yaptı. İran medyası ise, İsrail'in art arda 3 gündür devam eden saldırıları kapsamında İsfahan'da Savunma Bakanlığına bağlı bir tesisi hedef aldığını doğruladı. ISNA haber ajansı saldırıyı, "Savunma Bakanlığı'na bağlı merkezlerden biri İsfahan'da saldırıya uğradı, olası hasarlar araştırılıyor" diye aktardı.

13 HAZİRAN'DA DA SALDIRI YAPILMIŞTI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki İsfahan nükleer tesislerinin, 13 Haziran'da birçok kez hedef alındığını ve şimdiye kadar tesis çevresindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirmişti. UAEA, saldırıda İsfahan nükleer sahasındaki 4 kritik binanın hasar gördüğünü ancak Natanz Nükleer Tesisi'nde olduğu gibi saha dışı radyasyonda artış beklenmediğini açıklamıştı.

İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk

"SİLAH ÜRETİM TESİSLERİNDEN UZAK DURUN"

Öte yandan İsrail Ordusu Sözcü Avichay Adraee bugün yaptığı açıklamada İran'a yönelik tahliye uyarısında bulundu. Adraee sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda askeri silah üretim tesisleri ve bunlara destek sağlayan kurumların içinde ya da çevresinde bulunan ya da bulunması beklenen tüm kişiler, bu bölgeleri derhal terk etmeli ve yeni bir duyuruya kadar geri dönmemelidir" diye konuştu. Adraee ayrıca, "Bu tesislerin yakınında bulunmak hayatınızı riske atar" ifadelerini kullandı.

İsrail: İsfahan'da nükleer tesis vurduk

"İRAN İLE İSRAİL ARASINDA ANLAŞMA YAPILABİLİR"

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "ABD'nin bu gece İran'a düzenlenen saldırıyla hiçbir ilgisi yok. Ancak İran tarafından herhangi bir şekilde, biçimde ya da yöntemle saldırıya uğrarsak, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin tüm gücü ve kudreti, daha önce eşi benzeri görülmemiş seviyelerde üzerinize iner" dedi. Trump, İran ile İsrail arasında anlaşma ihtimaline de değinerek, "Bununla birlikte, İran ile İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapılabilir ve bu kanlı çatışma sona erdirilebilir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 10 kişinin öldüğü, 208 kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıKim kimse:

İranın yaptığını hiç bir müslüman ülke yapamadı Allah yardımcıları olsun

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıyunussbayern:

Saldırrr İRANN mı

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıSeko Seko:

İsrailin orada yaşayan kürt türk arap a verdigi deger budur o tesislerden bir sızıntı olursa vay haline insanların alın size verdikleri deger sizi insan yerine koymuyorlar ukraynada aynısını yapmıyorlar olası sızıntı millet hastalanıp ölecek

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıEren:

anasını satayım 3 gündür oyun takip eder gibi şu savaşı takip ediyorum. köyünüz saldırı altında diye bildirim gelicek yakında

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarısamet:

savaş olmadan ülkeler rahat rahat yaşayamıyor mu?

Yorum Beğen7
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