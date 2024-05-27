Ankara Filistin Dayanışma Platformu İsrail'in Refah saldırısını protesto etti

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: ÜNAL AYDIN

(ANKARA) - Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, İsrail'in Refah saldırısını ABD Büyükelçiliği önünde protesto etti. Platform adına açıklama yapan Mustafa Karakaş, dünkü saldırıda onlarca kişinin öldüğünü vurgulayarak, "Siyonist çetenin ne ahlaki kriterleri vardır ne kuralları vardır ne de hukuk tanır. Biz Ankaralı sivil toplum kuruluşları olarak Siyonist rejimin barbarlarını tel'in etmeye, ona destek veren firmaları boykot etmeye devam edeceğiz. Zulmün olduğu yerde tarafsız kalmayacağız" dedi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri Çukurambar'daki ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde toplandı. İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarına tepki gösteren protestocular, "Nehirden denize özgür Filistin", "Özgür Filistin", "Gazze'de soykırımı durdur", "İnsanlık onuru Siyonizm'i yenecek", "Kıller Israel", "İsrail savaş suçlusudur", "Bu da mı soykırım değil ey katil ABD", "Gazze kan gölüne döndü" yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Protestoya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir de katılarak destek verdi.

Platform adına açıklama yapan Mustafa Karakaş, "Sivil yerleşim yerleri, güvenli denilen bölgeler bile bombalanıyor. Özellikle çocuklar ve kadınlara yönelik bir toplu imha süreci yürütülmektedir" dedi. Karakaş, İsrail'in kısa vadede hedefinin Mescidi Aksa'yı ele geçirmek olduğunu, uzun vadede ise "Arz-ı Mev'ud projesi"ni hayata geçirmeyi planladığını ileri sürdü. Karakaş, "Siyonist terör çetesi İslami direnişe karşı üstünlük sağlayamayacağını anlayınca çadırları bombalıyor" ifadesini kullandı.

"Zulmün olduğu yerde tarafsız kalmayacağız"

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki askeri operasyonlarını, saldırılarını ve diğer faaliyetlerini acilen durdurması gerektiğine hükmettiğini hatırlatan Karakaş, şöyle konuştu:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın siyonist teröristlere yönelik saldırıları durdurma çağrısından hemen sonra Filistinli kardeşlerimizin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı depolarının bulunduğu bölgenin yakınlarındaki çadırlara yönelik bombardımanda onlarca kardeşimiz yanarak şehit oldu. Siyonist çetenin ne ahlaki kriterleri vardır ne kuralları vardır ne de hukuk tanır. Biz Ankaralı sivil toplum kuruluşları olarak siyonist rejimin barbarlarını tel'in etmeye, ona destek veren firmaları boykot etmeye devam edeceğiz. Zulmün olduğu yerde tarafsız kalmayacağız."

Açıklamanın ardından "Hamas'a selam, direnişe devam" sloganları atıldı.