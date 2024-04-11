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İsrail Haaretz gazetesi: Heniyye'nin oğullarının terörist faaliyet iddiası kabul edilemez

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İsrail gazetesi Haaretz, İsrail ordusunun Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin dün Gazze'de öldürülen oğullarının "terörist faaliyet" gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları iddiasını "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Haaretz gazetesinin Filistin işleri yetkilisi Jack Khoury, dün Gazze'de Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torununun hayatını kaybettiği İsrail saldırısına ilişkin bir analiz kaleme aldı. Khoury, İsrail'in Heniye'nin oğullarının özellikle de küçük çocukları yanlarındayken "terör faaliyeti" gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları iddiasının "Hamas muhalifleri tarafından bile kabul edilmediğini" belirtti.

İsrail Gazetesi: Heniyye'nin Oğullarının Terörist Faaliyet İddiası Kabul Edilemez

"BU SUİKAST YALNIZCA HAMAS'IN FİLİSTİN HALKI ARASINDA GÜÇLENMESİNE SEBEP OLACAK"

Heniyye'nin 3 oğlunun öldürülmesinin Filistinliler nezdinde İsrail açısından bir intikam eylemi olarak görüldüğünü, İsrail tarafında ise Hamas'ın saflarına sızan, şok etkisi ve denge kaybı yaratan etkili bir askeri suikast olmaktan uzak olduğu için hayal kırıklığı oluşturduğunu aktaran Khoury, şunları kaydetti: "Heniyye'nin oğulları zaten gizemli kişiler olarak sınıflandırılmıyordu. Bu suikast yalnızca Hamas'ın Filistin halkı arasında güçlenmesine sebep olacak."

İsrail Gazetesi: Heniyye'nin Oğullarının Terörist Faaliyet İddiası Kabul Edilemez

HAMAS YÖNETİCİLERİNİN AİLE VE AKRABALARININ GAZZE'Yİ TERK ETMEDİĞİ KANITLANDI

Suikast haberini aldığı ilk anda Heniyye'nin oğulları ve torunlarının öldürülmesini "şükür sebebi" olarak nitelediğine ve yaşananların Hamas yöneticilerinin aile ve akrabalarının Gazze'yi terk etmediklerinin kanıtı olduğuna dikkati çeken Khoury, "İsrail, üçünün (Heniyye'nin öldürülen oğulları) terör faaliyeti gerçekleştirmek üzere yola çıktığını iddia ediyor ancak böyle bir iddianın Filistinliler tarafından, hatta Hamas'a karşı olanlar tarafından dahi kabul edilmesi beklenmiyor. Kesinlikle onlardan ikisinin çocukları da yanlarında olduğu halde herhangi bir terör faaliyetinde bulunması mümkün değil. İsrail başka bir geçici intikam almış olabilir ancak başta kaçırılan 133 kişinin (İsrailli esirlerin) serbest bırakılması olmak üzere birçok hedefinden daha da uzaklaştı." dedi.

İsrail Gazetesi: Heniyye'nin Oğullarının Terörist Faaliyet İddiası Kabul EdilemezHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu dün Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu. Saldırıda Heniyye'nin 3 oğlu ve 4 torunu hayatını kaybetmişti.

İsrail Gazetesi: Heniyye'nin Oğullarının Terörist Faaliyet İddiası Kabul Edilemezİsrail saldırısında hayatını kaybeden İsmail Heniyye'nin oğulları

Hamas lideri Heniyye ise "Çocuklarımın şehadetinden dolayı Allah'a şükrediyorum. Çocuklarım Gazze'de kaldılar ve Gazze'yi terk etmediler. Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim." demişti.

Kaynak: AA / Güncel

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