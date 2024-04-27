İsrail'de hükümet karıştı! Netanyahu'yu tehdit ettiler

İsrail'de hükümetin aşırı sağcı ortakları, Refah bölgesine yönelik saldırı olmadığı takdirde hükümeti düşürmekle tehdit etti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

AŞIRI SAĞCI BAKANLARDAN NETANYAHU'YA "REFAH" TEHDİDİ

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, hükümetin aşırı sağcı ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine karadan işgal olmadığı takdirde hükümetten çekilme tehdidinde bulundu. Haberde, Smotrich ve Ben-Gvir'in Netanyahu'ya yönelik bu çıkışının sebebinin ateşkes konusunda ilerlemeden kaynaklandığı belirtildi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

KOALİSYON HÜKÜMETİ DÜŞEBİLİR

İki bakanın Refah'ın işgalinden vazgeçilmesi durumunda, İsrail'in güvenliği için sorumlulukların yerine getirilmiş olmayacağını öne sürdüğü kaydedildi. Yahudi Gücü Partisinin lideri Ben-Gvir ve Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich'in partilerinin hükümetten çekilmesi durumunda İsrail'de 2022 yılının Aralık ayından bu yana devam eden koalisyon hükümeti düşüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI REFAH

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

BÖLGENİN NÜFUSU 1,5 MİLYONA ULAŞTI

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor.

NETANYAHU 9 ŞUBAT'TA ORDUSUNA TALİMAT VERMİŞTİ

İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.