Beyrut saldırısı sonrası fotoğraf paylaşan Netanyahu, bakanlarına konuşma yasağı getirdi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırı sonrası İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafını herhangi bir mesaj olmadan paylaştı.

Basın ofisinden paylaşılan fotoğrafta, Netanyahu'nun İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, askeri danışmanı Roman Gofman ve bazı yetkililerle toplantı halinde olduğu görülüyor. Herhangi bir açıklama yapılmadan paylaşılan fotoğrafta, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kırmızı kablolu sabit telefonla konuştuğu fotoğrafta göze çarpıyor.

"HİZBULLAH KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI"

Öte yandan Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyrut'taki saldırı sonrası sosyal medya hesabından kısa bir mesaj paylaştı. Mesajında Gallant, "Hizbullah kırmızı çizgiyi aştı." ifadesini kullandı.

NETANYAHU'DAN BAKANLARINA KONUŞMA YASAĞI

İsrail basını, Netanyahu'nun İsrailli bakanlara Beyrut'taki saldırıyla ilgili yorum yapmamalarını istediğini yazdı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, saldırının sorumluluğunu üstlenerek Hizbullah'ın komutanlarından birinin hedef alındığını aktarmıştı.