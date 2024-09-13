İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Eygi'nin cenazesi İzmir'e getirildi

BATI Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, İstanbul'dan İzmir'e getirildi. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, buradaki törenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 20 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu. Ayşenur'un ölüm haberi, Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, dedesi Şerif Eygi'nin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarını yasa boğdu. Eygi'nin cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla saat 08.30'da Bakü'den İstanbul'a geldi. Ayşenur Ezgi Eygi için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde tören düzenlendi.

Eygi'nin cenazesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na getirildi. Ayşenur Ezgi Eygi için havalimanının VIP Terminali'nde tören düzenlendi. Törene; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz ve amcası Yılmaz Eygi, İzmir milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Uçaktan alınan Ayşenur Ezgi Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Polis mangası, cenazeyi tören alanına taşıdı. İl Müftüsü Sinan Kazancı, törende dualar okudu. Törenin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'FİLİSTİN DAVASI, TÜRKİYE'NİN DAVASIDIR'

Tören sonrası Özgür Özel açıklamada bulundu. Ayşenur Ezgi Eygi'nin bu çağın Deniz Gezmiş'i olduğunu söyleyen Özel, "Ayşenur Ezgi Eygi, sol, sosyalist görüşte birisidir. ve bütün solcular gibi, bütün sosyal demokratlar gibi yürekten Filistin davasının arkasındadır. 1970'te Bülent Ecevit'in, Yaser Arafat ile oluşturduğu çizgi, nasıl Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak benim çizgimi, onun Arafat'la kurduğu ilişki, benim Mahmud Abbas'la kurduğum ilişkiyi belirliyorsa, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının ortaya koyduğu tutum da Türkiye'deki ve tüm dünyadaki solcu öğrencileri, sosyalist öğrencileri etkilemektedir. Onların tutumunu belirlemektedir. Geçtiğimiz dönemde Deniz Gezmiş'in Filistin kamplarında kaldığında en yakın arkadaşı olan İsa'nın ölüm döşeğinde Deniz Gezmiş için Türkçeye çevirttirdiği bir kitabı, bize yolladığını ve Deniz Gezmiş'in izinden gelenlere 'Selam olsun' diyerek oğlu tarafından Türkiye'deki Filistinli öğrencilerin başkanınca, bize teslim edildiğini ifade etmiştim. Filistin davası Türkiye'de, bütün Türkiye'nin davasıdır. Ama bilhassa solun davasıdır" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA BARIŞINI TEHDİT ETMEKTEDİR'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu evladımız, biraz önce naaşını karşıladığımız evladımız, hayatını ödeyerek göstermiştir. Aydın Büyükşehir Belediyemiz, Didim Belediyemiz yakından takip ediyorlar. Biz takip ediyoruz. Cenazesi yarın saat 13.30'da Didim'deki törenden sonra defnedilecek. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Hepimize düşen buradan amasız, fakatsız olarak İsrail'in yaptığı devlet terörünü bir kez daha kınamaktır. Hamas'ın kasım ayının başlarında daha bir senesi olmadı. Gece yarısı yaptığı saldırılara misilleme diye başlayıp, bunu kendince bir fırsata çevirip, bir yanda 'meşru müdafaa hakkını kullanıyorum' diye gösterip, bir yandan soykırıma girişen İsrail devleti, tarih önünde hesabını çok zor verecektir. Yahudiler büyük zulüm gördüler. Soykırıma uğradılar. ve bu dünyada herkes onların uğradığı soykırımın karşısında, onların yanında yer alıyor. Şimdi İsrail devletini yönetenlerin yaptıklarını kimse bütün Yahudilerin sırtına yüklemiyor. Ama buradan bir kez daha söylüyoruz ki tarihsel bir mağduriyet ve haklılığı olan Yahudilerin bu duruma düşürülmesi, Netanyahu'nun bunu tüm Yahudilere yapması ne Yahudilere ne Müslümanlara ne dünyadaki hiçbir insana zerre kadar faydası olmayan bir iştir. Dünya barışını tehdit etmektedir. İnsani ahlak zeminini ortadan kaldırmaktadır. Maalesef pek çok ülke de Rusya'nın Ukrayna'ya yaptıklarına karşı fevkalade titiz, fevkalade katı, fevkalade korumacıyken, İsrail'in Filistin'e yaptığına sıra gelince yutkuna yutkuna konuşmakta, kelimeleri yumuşata yumuşata kullanmakta, cümleleri son derece esnek kurmaktadırlar. Bu ikiyüzlülüğe isyan ediyoruz. Biz bir kez daha hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden sol, sosyal demokrat bir parti ve geleceğin iktidar namzeti parti olarak 'Dostumuza, düşmanımıza doğru tarafta durun. Filistin'in yanında olun. İsrail'i durdurun' diyoruz."