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İsrail askerleri, Gazze'de çocukları bilerek öldürdüklerini itiraf etti

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Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerlerinden kan donduran itiraf geldi. Bölgede sivil ayrımı gözetilmeksizin herkesin hedef alındığı ve çocuk dahi olsa ölen her Filistinlinin kayıtlara "terörist" olarak geçirildiği aktarıldı. İsrail ordusunun 252. Tümeni'nde görevli bir komutan, oluşturulan "ölüm bölgesi" ile ilgili "Sahadaki kuvvetler buraya 'ceset hattı' diyor" dedi.

Gazze Şeridi'ni ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndaki İsrail askerleri, bölgede sivil ayrımı gözetilmeksizin herkesin hedef alındığını ve çocuk dahi olsalar ölen her Filistinlinin "terörist" olarak kayıtlara geçirildiğini itiraf etti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki bağlantıyı koparan, İsrail sınırından Akdeniz kıyısına kadar uzanan 7 kilometre genişliğindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yaşayan bütün Filistinlileri bölgeden zorla göç ettirdi. İsrail, 7 Ekim 2023 sonrası oluşturduğu koridorda, askeri yollar ve mevziler inşa etmek için bölge sakinlerinin evlerini yıktı.

ÖLEN HER FİLİSTİNLİ "TERÖRİST" SAYILMIŞ

Haaretz gazetesine göre, İsrail ordusunun komuta kademesi Netzarim Koridoru'nda oluşturulan "ölüm bölgesinin" varlığını inkar etse de İsrail askerlerinin anlattıkları, bölgeye yaklaşan her Filistinlinin "terörist sayılarak" öldürüldüğünü ortaya koydu.

"CESETLER TOPLANMIYOR"

Haaretz'e konuşan İsrail ordusunun 252. Tümeni'nde görevli bir komutan, "Sahadaki kuvvetler buraya 'ceset hattı' diyor." ifadelerini kullanarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Çatışmalardan sonra cesetler toplanmıyor, bu da onları yemeye gelen köpek sürülerini cezbediyor. Gazze'de insanlar, bu köpekleri gördüğünüz yerlere yaklaşmamanız gerektiğini bilir."

"SİVİLLER DE TERÖRİST SAYILIYOR"

Aynı tümende görev yapan kıdemli İsrail subayı, "Tümen komutanı bu bölgeyi 'ölüm bölgesi' olarak belirledi. Giren herkes vuruluyor." dedi. İsrail ordusundan kısa süre önce terhis olan 252. Tümen subaylarından bir diğeri ise Netzatim Koridoru'ndaki "ölüm bölgesinin" keskin nişancının atış yapabildiği yere kadar uzandığını vurguladı. "Orada sivilleri öldürüyoruz ve onlar da terörist olarak sayılıyor." ifadelerini kullanan İsrailli subay, "İsrail ordu sözcüsünün kayıp sayılarıyla ilgili açıklamaları, bunu birimler arasında bir rekabete dönüştürdü. Eğer 99. Tümen 150 (kişiyi) öldürürse, bir sonraki birim 200'ü hedefliyor." dedi.

Kısa bir süre önce Netzarim Koridoru'ndan dönen bir kıdemli yedek komutan, İsrail ordusunu, "dünyanın en ahlaklı ordusu" olarak adlandırmanın, Gazze'de "ne yaptığını çok iyi bilen" İsrail askerlerini temize çıkartmaktan başka bir şey olmadığını kaydetti.

"NETZARİM KORİDORU'NA GİREN HERKESİN KAFASINA SIKILIYOR"

252. Tümen'de görev alan bir asker, "Emir açıktı. Köprüyü geçip (Netzarim) koridora giren herkesin kafasına bir kurşun sıkılıyor." ifadelerini kullandı. Askerlerin güneyden yaklaşan bir kişiyi fark etmeleri üzerine büyük bir saldırıymış gibi yoğun ateş açtıklarını aktaran asker, "Yaklaşık bir veya iki dakika boyunca cesede ateş etmeye devam ettik. Etrafımdaki insanlar ateş ediyor ve gülüyorlardı." dedi.

"HATTI GEÇEN HERKES TERÖRİST, İSTİSNA YOK"

Öldürdükleri kişinin 16 yaşlarında bir çocuk olduğunu söyleyen asker, sonrasında ise bu kişinin Hamas üyesi değil, sadece bir sivil olduğunun öğrenildiğini dile getirdi. İsrail askeri, aynı akşam tabur komutanlarının "bir teröristi öldürdükleri" iddiasıyla kendilerini tebrik ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Komutan, 'Hattı geçen herkes teröristtir, istisna yok, sivil yok. Herkes teröristtir.' dedi. Bu beni derinden rahatsız etti. Bunun için mi evimden çıkıp fare dolu bir binada uyumaya gittim? Silahsız insanları vurmak için mi?"

252. Tümen'deki bir subay da İsrail ordusunun "200'den fazla Hamas üyesinin öldürüldüğünü duyurduğunu ancak sadece 10 tanesinin Hamas üyesi olduğunun doğrulandığını" söyledi. Başka bir asker ise dört silahsız kişinin normal şekilde yürüdüğünü, insansız hava aracı tarafından fark edilmelerinin ardından bir tankın makineli tüfeğiyle ateş açması sonucu üçünün hayatını kaybettiğini kaydetti.

İKİ ÇOCUK VE BİR YETİŞKİNE FÜZELİ SALDIRI

Dördüncü kişinin ise giysilerinin çıkartılıp bir kafese konduğunu ve oradan geçen askerlerin ise bu kişiye tükürdüğünü anlatan asker, "Bu iğrençti. Sonunda bir asker gelip kafasına silah dayayarak onu sorguladı ve serbest bıraktı. Bu kişi sadece Gazze'nin kuzeyindeki amcalarına ulaşmaya çalışıyordu." diye konuştu. 99. Tümen'de görevli bir asker de iki çocuklu bir yetişkinin "yasak hattı" geçtikleri iddiasıyla silahsız olmalarına rağmen bir savaş helikopterinin onlara füzeyle saldırdığını anlattı. Asker, "Çocuklara füze atmanın meşru olduğunu kim düşünüyor? Ve bir helikopterle? Bu tam bir kötülük." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, GAZZE'DE PROTOKOLLER DIŞINDA HAREKET EDİYOR

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail askerlerinin tanıklıklarının, ordu komutanlarına "benzeri görülmemiş yetkiler" verildiğini gözler önüne serdiği vurgulanırken, ordunun çok sayıda yerde saldırıları gerçekleştirmesinin, tümen komutanlarının yetkilerinin ciddi anlamda genişletilmesine sebep olduğu öne sürüldü.

Haberde, bazı kaynakların, İsrail ordusundaki birimlerin "standart askeri protokollerle sınırlandırılmamış bağımsız milisler" gibi hareket ettiğini belirttiği kaydedildi.

Haaretz'e konuşan 252. Tümen'den kıdemli bir subay ise "Tümen komutanları, artık çatışma bölgelerinde neredeyse sınırsız ateş gücü yetkisine sahip." diyerek, "Bir tabur komutanı insansız hava araçlarıyla saldırı emri verebilir ve bir tümen komutanı (saldırı) başlatabilir." ifadelerini kullandı.

İsrail askerleri, Gazze'de çocukları bilerek öldürdüklerini itiraf etti
Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıT.C. GÖKBÖRÜ:

Zulüm yerde kalmayacak geliyoruz siz ordumuzu görünce bakalım ne yapacaksınız TC ORDUSUNUN GÜCÜNÜ GÖRECEKSİNİZ

Yorum Beğen96
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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

zalimler için Allah sadece biraz daha mühlet veriyor. hepsinin sonu aynı

Yorum Beğen129
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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

herşey den kacarsiniz Allah'ın adaletinden kacamazsiniz çok çetin bir sona hazır olun çok yakın

Yorum Beğen94
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Uzun, “Kadın da olsa çocuk da olsa gereken yapılacaktır” demişti zamanında. Ondan öğrenmişlerdir.

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

AKP, "RECEP" de, 2-Mayıs-2024'e kadar, İsrail'le ticarete DEVAM ETTİ........... Yemen'deki HUSİLER 7-Ekim-2023'te Gazze'de savaşın başlamasından sonra Filistinlilere ellerinden gelen her türlü "ASKERÎ YARDIMI" yaparken..... YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP", 14 ay boyunca, Filistinlilere HİÇBİR "ASKERÎ YARDIM" yapmadı..... 14 AYDIR İsrail vahşetini seyrediyor......... Ahiret Günü...... Ahiret Günü......

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Tarih boyunca zulüm ve sapikliklarla geçen bir tarihi olan kavim Yahudi kavmi

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

T.C GÖKBÖRÜ'ye Cevap Veriyorum : İsrail Suriye'ye girmiş....... 300'den fazla askerî - teknolojik tesisi BOMBALAMIŞ, Şam'ın 25 kilometre güneyine gelmiş, dün de Şam'ın güneyinde 9 kilometre daha ilerlemiş............ "RECEP" ve senin gibiler MİLLETE MASAL ANLATIYORSUNUZ...... "RECEP" 14 AY boyunca İsrail Vahşetini "SEYRETTİ"....... Şimdi mi yardım edecek ?....... "RECEP" BÜTÜN MİLLETİ UYUTUYOR !!!!................

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Sonun Yakındır İTrail

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Haber YorumlarıTeymur:

umarım bu zülmü yapwnlarında karısı çoluğu çocuğu aynı akıbete uğrar...

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