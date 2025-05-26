Isparta ve Sinop'ta ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Isparta ve Sinop'ta yangınların önüne geçmek amacıyla ormanlara giriş yasağı getirildi.

ISPARTA'DA 15 KASIM'A KADAR ORMANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde ormanlık alanlara girişlerinyasaklandığını duyurdu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yasağın orman yangınlarını önlemek için olduğu belirtildi. Açıklamada, "Isparta Valiliğince 01 Haziran-15 Kasım 2025 tarihleri arasında ormana girişler yasaklandı." ifadelerine yer verildi.

SİNOP'TA YASAK 1 HAZİRAN-31 EKİM ARASINDA GEÇERLİ

Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla Sinop genelinde, ormanlık alanlara 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihleri arasında giriş yasaklandı. Yasak, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine dayanılarak yürürlüğe girdi.

Alınan karar doğrultusunda, tescilli piknik ve mesire alanları haricinde ormanlık alanlara giriş yasaklanırken, sadece ormancılık faaliyeti kapsamında görevli kişiler ile izin alan vatandaşların belirli koşullarda girişine izin verilecek. Sokak hayvanlarını beslemek isteyenler ise orman işletme şefliklerinden izin alarak belirlenen yer ve zamanda besleme yapabilecek.

PİKNİK ALANLARINDA ATEŞ VE VE HAVAİ FİŞEK YASAK

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kiraya verdiği orman parkları ve tabiat parklarında faaliyetler devam edecek, ancak işletmeciler yangınlara karşı her türlü önlemi almakla yükümlü olacak. Ayrıca, bu alanlarda dilek feneri, meşale, havai fişek gibi yanıcı ve patlayıcı madde kullanımı yasaklandı.

MOTORLU ARAÇLAR ORMANA GİREMEYECEK

Orman çevresindeki yollar üzerinde mola vermek, piknik yapmak, mangal veya semaver yakmak, ATV, UTV ve motosiklet gibi araçlarla orman içlerine girmek de yasak kapsamında yer alıyor. Anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği sırasında dal ve bitki örtüsü yakılması da kesin olarak yasaklandı.

Orman çevresindeki sanayi kuruluşları ve enerji hatlarının bakımından sorumlu kurumlar, yangın riskine karşı gerekli tüm önlemleri alacak. Belediye ve çevre müdürlükleri, çöp toplama alanlarında koruma bandı oluşturmakla yükümlü olacak.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Sinop Valiliği ve kaymakamlıkların koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğu tarafından oluşturulan ekipler, alınan tedbirlerin uygulanmasını yakından denetleyecek. Gerekli durumlarda kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak olası yangınlara hızlı müdahale edilecek. Karara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanacak.