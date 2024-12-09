Isparta'da askeri helikopter düştü! 5 askerimiz şehit oldu

Isparta'da bir askeri helikopter, Keçiborlu ilçesi merkezinde bulunan akaryakıt istasyonunun yanına düştü. Isparta Valisi Abdullah Erin yaptığı açıklamada 5 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA VAR

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

"PERSONEL SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ YOK"

Başkan Başdeğirmen, arama-kurtarma ekiplerinin yola çıktığını ve bilgi beklediklerini de kaydetti. Başdeğirmen, helikopterdeki personel sayısına yönelik henüz bilgi olmadığını söyledi.

KAHREDEN HABERİ VALİ VERDİ

Kazayla ilgili kahreden haberi ise Isparta Valisi Abdullah Erin verdi. Canlı yayına katılan Vali Erin, "5 askerimiz şehit oldu, kazada Eğitim Komutanı Paşamız da şehit oldu" ifadelerini kullandı.