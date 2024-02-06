İspanyol çiftçiler ülke genelinde traktörleriyle yolları kapattı

Avrupa'nın birçok ülkesinde devam eden protestolara katılan İspanyol çiftçiler, ülke genelinde traktörleriyle yol kapatma eylemi düzenledi.

İSPANYA'DA ÇİFTÇİLER TRAKTÖRLERİYLE YOLLARI KAPATTI

İspanya'nın Sevilya, Toledo, Granada, Huelva, Zaragoza, Ciudad Real, Valensiya, Malaga, Murcia, Tarragona, Lleida ve Madrid gibi birçok kentinde otoyollara çıkan çiftçiler, traktörleriyle trafiği yavaşlatıp, zaman zaman yolları kapattı. Sosyal medya gruplarından mesajlaşarak organize olan İspanyol çiftçiler, hem Avrupa Birliği (AB) hem de İspanya hükümetinin tarım politikalarına karşı ilk büyük eylemlerini bugün gerçekleştirdi. Çiftçilerin protestoları barışçıl geçse de ülke genelinde önemli otoyollarda trafiğin kilitlendiği görüldü.

ÇİFTÇİLER TARIM POLİTİKALARINDA ESNEKLİK İSTİYOR

Tarım sektörü çalışanlarının bağlı oldukları sendikalardan yapılan açıklamalarda protestoların sebepleri şu şekilde sıralandı: "AB tarım politikalarında esneklik yapılması, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesi, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılması, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesi, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesi."

EYLEMLER AVRUPA GENELİNDE DEVAM EDİYOR

Avrupa'da ilk olarak Fransa'da başlayan daha sonra Almanya, Belçika, İtalya, Polonya, Romanya, Portekiz ve Yunanistan gibi diğer ülkelere de yayılan çiftçilerin protestoları İspanya'da bu haftadan itibaren yoğunlaştı.

İSPANYOL ÇİFTÇİLER HER GÜN FARKLI KENTLERDE EYLEM YAPACAK

Çiftçi sendikaları her gün farklı kentlerde eylem yapacağını duyururken, en büyük gösterilerin 13 Şubat'ta Katalonya bölgesi ve 21 Şubat'ta başkent Madrid'de yapılması planlanıyor.