İsmail Beşikçi'ye Ziyaret: Tedavisi Sürüyor

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da katıldığı 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada rahatsızlan sosyolog - yazar İsmail Beşikçi'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Hekimler, bölüm çalışanları, hemşireler ve asistanlar kendisiyle son derece ilgili bir biçimde tedavisini yakından takip ediyor" dedi.

27 Eylül günü Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan sosyolog-yazar İsmail Beşikçi'nin tedavisi sürüyor.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Beşikçi'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Tanrıkulu, "İsmail Beşikçi Hocamızı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ettim. Fizik Tedavi Bölümü'nde tedavisi sürüyor. Hekimler, bölüm çalışanları, hemşireler ve asistanlar kendisiyle son derece ilgili bir biçimde tedavisini yakından takip ediyor. 87 yaşında olmasına rağmen bilinci açık; beni tanıdı, selam verdi, dostlarımızın selamlarını ilettim, hepsine olumlu tepki verdi. Sağ tarafında bir miktar hareket güçlüğü var, ancak bu durumun düzelmesi için doktorların çabası sürüyor. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşacak ve tekrar aramızda olacak" diye konuştu.