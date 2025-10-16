Haberler

İsmail Beşikçi'ye Ziyaret: Tedavisi Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde rahatsızlanan sosyolog-yazar İsmail Beşikçi'yi hastanede ziyaret etti. Tanrıkulu, Beşikçi'nin tedavisinin devam ettiğini ve hekimlerin ilgisinin yüksek olduğunu belirtti.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da katıldığı 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada rahatsızlan sosyolog - yazar İsmail Beşikçi'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Hekimler, bölüm çalışanları, hemşireler ve asistanlar kendisiyle son derece ilgili bir biçimde tedavisini yakından takip ediyor" dedi.

27 Eylül günü Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 9. FilmAmed Belgesel Film Festivali'nde konuşma yaptığı sırada geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan sosyolog-yazar İsmail Beşikçi'nin tedavisi sürüyor.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Beşikçi'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunan Tanrıkulu, "İsmail Beşikçi Hocamızı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde ziyaret ettim. Fizik Tedavi Bölümü'nde tedavisi sürüyor. Hekimler, bölüm çalışanları, hemşireler ve asistanlar kendisiyle son derece ilgili bir biçimde tedavisini yakından takip ediyor. 87 yaşında olmasına rağmen bilinci açık; beni tanıdı, selam verdi, dostlarımızın selamlarını ilettim, hepsine olumlu tepki verdi. Sağ tarafında bir miktar hareket güçlüğü var, ancak bu durumun düzelmesi için doktorların çabası sürüyor. Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşacak ve tekrar aramızda olacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
İmam nikahında geline 'Eyvah' dedirten soru

İmam nikahında geline "Eyvah" dedirten soru
Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti

Sanat camiası yasta! Ekranların duayen ismi hayatını kaybetti
Schumacher'in malikanesinde tecavüz! Avustralyalı yarışçı dostu...

Schumacher'in evinde tecavüz!
İzlerken utandık! Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket

Kameralar önünde ünlü isme skandal hareket
Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı

Fabrikada dehşet! Daha 18 yaşında 2 kişiyi hayattan kopardı
Hastanede yaşan savaşı veren Fatih Ürek'in doktorundan yeni açıklama

Entübe edilen Fatih Ürek'ten haber var
Dünya Osimhen'i konuşuyor

Dünya Osimhen'i konuşuyor
Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber

Alman devinden Fenerbahçe'yi yıkan haber
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sadettin Saran Dünyaca ünlü isme 'Güle güle' dedi

Dünyaca ünlü isme "Güle güle" dedi
Hadise Samsun konserinde enerjisiyle göz doldurdu

Hadise bir şeyler deniyor!
Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya okkalı zam! İşte tiryakileri üzecek yeni fiyatlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.