Çavuşoğlu'nun ortağı Şahin'den ağır tehdit iddiası: 'Suç örgütleri tehdit ediyor'

(ANKARA - ANTALYA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 Mayıs'ta hayatını kaybeden iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun ortağı Mehmet Şahin, suç örgütlerinden ağır tehditler aldığını duyurdu, avukatları aracılığıyla yargıya seslendi. Şahin'in avukatı Pelin Çelik, "Bağımsız Türk yargısının ve emniyet teşkilatımızın ehil kadrolarının olayı en kısa süre içerisinde açıklığa kavuşturacağına dair inancımız tamdır" dedi.

Alanya'nın tanınmış iş insanlarından, AK Parti Antalya Milletvekili ve önceki Dışişleri Bakanlarından Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, 5 Mayıs'ta kendisine ait işyerinde ruhsatlı tabancasından ateşlediği kurşunla ağır yaralandı. Yoğun bakımda 12 gün yaşam mücadelesi veren Aydın Çavuşoğlu'nun vefatının ardından ticari ortağı ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Mehmet Şahin ile Çavuşoğlu ailesi arasında anlaşmazlık olduğu yerel basında gündeme geldi. Aydın Çavuşoğlu'nun geride bıraktığı bir mektup üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve "intihara teşvik ve intihar etme kararını kuvvetlendirme" suçlarından Mehmet Şahin'i şüpheli olarak kaydetti.

Bu gelişmeler üzerine Şahin'in avukatları yaptıkları yazılı açıklamayla Aydın Çavuşoğlu ve Mehmet Şahin arasında, soruşturma makamlarınca kolaylıkla tespit edilebilecek şekilde intihardan önceki 45 gün boyunca yüz yüze ya da iletişim araçlarıyla hiçbir iletişim olmadığını, buna karşın Şahin hakkındaki karalayıcı haberler nedeniyle müvekkillerinin ağır tehditler aldığını duyurdu.

Şahin'in avukatı Pelin Çelik, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Şahin'in hukuki mesnetten yoksun süreçlerle bilinçli olarak açıkça hedef gösterildiğini ve asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışıldığını savunarak, "Bağımsız Türk yargısının ve Emniyet Teşkilatımızın ehil kadrolarının olayı en kısa süre içerisinde maddi gerçeği açıklığa kavuşturacağına dair inancımız tamdır" dedi.

Avukat Çelik, Aydın Çavuşoğlu'nun yaşamına son vermesinin ardından bazı basın yayın organlarında müvekkili hakkında "yönlendirici ve tek taraflı" haberler yayımlandığını belirtti. Çelik, hukuki sürecin doğru aktarılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyduklarını ifade etti.

Şahin'in Alanya'da saygın bir iş insanı olduğunu belirten Çelik, müvekkilinin eski Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Alanya Eğitim Kültür Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı olduğunu kaydetti. Çelik, Şahin'in 2014 yılından bu yana Çavuşoğlu ailesiyle ticari ilişkilerinin bulunduğunu ve Aydın Çavuşoğlu ile ortaklığının olduğunu belirtti.

"MÜVEKKİL HAKKINDA BİLİNCİ KAPALIYKEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"

Çelik, Çavuşoğlu'nun yoğun bakımda bulunduğu 12 günlük süreçte, bilinci kapalı olmasına ve herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmamasına rağmen Şahin hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi. Çelik, şöyle konuştu:

"İmza yetkisi yoktu şikayetçi olan şirket adına herhangi bir tasarrufta bulunma yetkisi yoktu. Bu suç duyurusu kapsamında müvekkilin mal varlığına tedbir konuldu. Biz buna hemen itiraz ettik. İtiraz ilk etapta reddedilse de 24 saat içerisinde bu karar kaldırıldı. Ama ilginç olan şu ki eş zamanlı olarak, biraz önce söylediğim Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı idi, eş zamanlı olarak bu kez Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aynı konuda bir soruşturma yürütülmeye başlandı. Müvekkil hakkında 'intihara teşvik' suçundan yürütülen bir soruşturmada müvekkilin de şüpheli olarak bu soruşturmaya dahil edilmiş olmasıdır. Burada üstüne basarak vurgulamak istediğimiz konu, müvekkilimizin müteveffayla intihar olayından geçmişe dönük 45 gün boyunca ne yüz yüze görüşmesi, ne telefon görüşmesi, ne internet yoluyla bir etkileşimi, ne de mesajlaşması vardı. Dolayısıyla 45 gün boyunca biriyle konuşmayan, müteveffayla konuşmayan birinin bu suçun şüphelisi olması da kanaatimizce hukuken de vicdanen de imkansız bir durum."

Çavuşoğlu'nun bıraktığı öne sürülen intihar mektubuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Çelik, "Bizim 45 gün boyunca hiçbir etkileşime girmememiz ve biraz önce açıkladığım konu dolayısıyla şu soru gündeme geliyor: Kimden bahsediyor o intihar mektubunda? Onlar da bu soruşturmaya dahil edildi mi" diye sordu.

"MÜVEKKİL VE AİLESİ YOĞUN TEHDİT ALTINDA"

Çelik, soruşturmalarla ilgili bazı bilgilerin dosyaların gizli olmasına rağmen kamuoyuna yansıtıldığını ve bunun Şahin ile ailesinin tehdit edilmesine yol açtığını söyledi.

"Müvekkil çok ağır bir baskı altında" diyen Çelik, "Müvekkil ve ailesi hakkında bir takım suç örgütleri tarafından, suç örgütlerince tehdit ediliyor. Müvekkil de ailesiyle, ailesi de yoğun tehdit altında" ifadelerini kullandı.

Çelik, söz konusu tehditlere ilişkin gerekli suç duyurularında bulunduklarını belirterek, soruşturma dosyalarının gizliliğine rağmen "çarpıtıcı bilgilerin" kamuoyuna sunulmasının bu süreci tetiklediğini savundu.

"BÜTÜN EKONOMİK FAALİYETLERİN İNCELENMESİNİ BİZ TALEP ETTİK"

Şahin hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla yürütülen soruşturmaya da değinen Çelik, müvekkilinin, aile fertlerinin sahibi ve ortağı oldukları tüm şirketin ekonomik faaliyetlerinin incelenmesini kendilerinin talep ettiğini belirtti. Çelik, "MASAK ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak inceleme raporları dahil müvekkilin kendisinin ve aile fertlerinin bütün ekonomik işlemlerini, şirketlerin bütün ekonomik faaliyetlerinin incelenmesini bizzat biz talep ettik ve üzerimize düşeni yaptık" dedi.

Avukat Pelin Çelik, açıklamasının sonunda Türk yargısına ve Emniyet Teşkilatı'na güvendiklerini belirterek, "Bağımsız Türk yargısının ve Emniyet Teşkilatımızın ehil kadrolarının olayı en kısa süre içerisinde maddi gerçeği açıklığa kavuşturacağına dair inancımız tamdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA