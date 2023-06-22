İranlı uyuşturucu satıcıları mahkemede ifade verdi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta polisin düzenlediği operasyonda bir miktar esrar ve kokainle yakalanıp tutuklanan İran uyruklu Arman Erfanıyan (29) ve Navid Roostafar (38), 'uyuşturucu satmak' suçundan haklarında açılan davanın duruşmasında uyuşturucuyu birbirinden aldıklarını söyledi. Mahkeme heyeti, sanıkların dinlenmesini ardından tarafların tutukluluk halinin devamına karar verip, görgü tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı. 17 Aralık 2022 tarihinde takibe alınan bir araç durdurularak içerisindeki her ikisi de İran uyruklu Arman Erfanıyan ve Navid Roostafar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerindeki aramada bir miktar esrar ve kokain çıkarken, evlerinde yapılan arama da hassas terazi, paketler halinde evin değişik bölümlerine saklanmış çok sayıda uyuşturucu ve toplam 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erfanıyan ve Roostafar hakkında 'uyuşturucu satmak' suçundan dava açıldı.

Birbirlerini suçlayan iki sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, görgü tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.