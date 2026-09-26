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İran, Kolombiya'nın Devrim Muhafızları'na yönelik suçlamalarını temelsiz buldu

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İran Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Devrim Muhafızları'na yönelik suçlamalarını 'temelsiz' diye reddederek güçlü şekilde kınadı. Bakanlık, 19 Eylül'de kesilen ilişkiler ve Devrim Muhafızları'nın 'terör örgütü' tanınmasının İsrail ve ABD nüfuzunun sonucu olduğunu öne sürdü.

TAHRAN, 26 Eylül (Xinhua) -- İran, Kolombiya hükümetinin İran'a yönelik dile getirdiği iddiaları "temelsiz" diye reddederek, Kolombiya'nın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik suçlamalarını güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'nın İran ile diplomatik ilişkilerin 19 Eylül itibarıyla resmen kesildiği ve Devrim Muhafızları'nın "terör örgütü" olarak tanındığı yönündeki açıklamasına bir gün sonra yazılı olarak yanıt verdi.

Açıklamada, İran'a yönelik "temelsiz" suçlamalarda bulunan Kolombiya hükümetinin, yarım yüzyılı aşkın geçmişe sahip diplomatik ilişkileri kesme kararı almasının "karşılıklı saygı ilkesine ve iki halkın çıkarlarına aykırı" olduğu belirtildi.

Kolombiya hükümetinin kararını gerekçelendirmek için ileri sürdüğü iddiaların hiçbirinin geçerli ve mantıklı olmadığı savunulan açıklamada, kararın yalnızca "İsrail ve ABD'nin uyguladığı nüfuzun" bir sonucu olduğu öne sürüldü.

İran Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya hükümetinin "gerekçesiz ve düşmanca" yaklaşımına karşı ulusal çıkarların korunması doğrultusunda gerekli adımların atılacağını bildirdi.

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı perşembe günü yaptığı açıklamada, İran ile diplomatik ilişkilerin 19 Eylül itibarıyla resmen kesildiğini duyurmuştu.

Bakanlık, kararın İran hükümeti ile uluslararası terör grupları ve Kolombiya'nın güvenlik tehdidi olarak değerlendirdiği diğer "narko-terörist" örgütler arasındaki bağlantı iddiaları dikkate alınarak verildiğini belirtmişti.

Açıklamada, "bu gelişmelerin Kolombiya'nın İran İslam Cumhuriyeti hükümetine duyduğu güveni aşındırdığı" ifade edilmiş, Devrim Muhafızları'nın "İran sınırlarının ötesindeki gizli operasyonları" yoluyla "uluslararası barış ve güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğu" öne sürülmüştü.

Kaynak: Xinhua
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