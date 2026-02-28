İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu
İran bu sabah ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıya yanıt vermeye başladı. İran'dan ateşlenen füzeler Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu.
- İran, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerini hedef aldı.
- ABD, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve İsrail'deki vatandaşlarına 'sığınaklara girin' güvenlik uyarısı yayımladı.
- İran, İsrail'e yönelik misilleme saldırılarını 'Hayber'in Fethi' ismiyle duyurdu.
İsrail ve ABD'nin İran'ı hedef alan saldırılarının ardından Tahran yönetiminden karşılık geldi. İsrail'in çeşitli bölgelerinde patlama sesleri duyulurken, İran'ın Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD üslerini hedef aldığı bildirildi. Bölgede gerilim hızla tırmanırken, saldırıların kapsamına ve olası can kaybına ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor.
"SIĞINAKLARA GİRİN" UYARISI
ABD ise Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve İsrail'de bulunan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. ABD makamları, söz konusu ülkelerdeki vatandaşlarına "sığınaklara girin" çağrısında bulunarak gelişmeleri yakından takip etmelerini istedi.
"HİÇBİR KIRMIZI ÇİZGİ OLMAYACAK"
İranlı bir yetkili, Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada " İsrail, karşı karşıya kalacağı şeye hazır olsun; hiçbir kırmızı çizgi olmayacak. Teslim olmayacağız. Orta Doğu'daki tüm ABD ve İsrail varlıkları ile çıkarları meşru hedef haline geldi" dedi.
İRAN İSMİ DUYURDU: HAYBER'İN FETHİ
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in saldırısına misilleme saldırılara başladıklarını açıkladı. İran, söz konusu operasyonu ise "Hayber'in Fethi" ismi ile duyurdu.
NETANYAHU'DAN AÇIKLAMA
Saldırı sonrası İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'dan da ilk açıklama geldi. Netanyahu, başlattıkları operasyonun amacının "varoluşsal tehdidi ortadan kaldırmak" olduğunu ifade etti. AFP haber ajansının aktardığına göre Netanyahu, İranlıların "zorbalık zincirini" kırmalarının zamanı geldiğini belirtirken, İsraillilere de "ülkelerinin ebediyetini sağlamak için bir arada olmaları" çağrısı yaptı.