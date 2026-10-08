İran'ın Hoy kentinde Şems-i Tebrizi Türbesi, bakan katılımıyla törenle açıldı

HOY (AA) – İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde yer alan Şems-i Tebrizi Türbesi'nin resmi açılışı, düzenlenen törenle birlikte gerçekleştirildi.

Hoy kentinde Şems-i Tebrizi Türbesi'nin açılışı için düzenlenen resmi törene, İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri, Batı Azerbaycan Valisi Rıza Rahmani, Türkiye'nin Urumiye Başkonsolosu Müslüm Aygün, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Dr. Gökhan Çetinkaya, birçok ülkeden temsilciler, din adamları ve İran'ın sanat camiasından birçok isim katıldı.

Tören alanına kurulan ekranda, geometrik dekoratif tuğlalar ve Mevlevi külahı formunda tasarlanan, önündeki bahçeyle derinlik kazanan Şems-i Tebrizi Türbesi'nin yapım aşamaları aktarıldı.

Yayında ayrıca Şems-i Tebrizi'nin tarihsel önemi ve Mevlana Celaleddin-i Rumi ile kurduğu gönül bağı anlatıldı.

Törende, İran'ın ünlü sanatçılarından Muhammed Mutemedi programa özel üç eser seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, açılışa ilişkin gönderdiği mesajında, "Şems-i Tebrizi'nin ismi, Azerbaycan ve İran arasındaki kopmaz bağın bir diğer halkasıdır. Hoy, bu tarihsel bağ ile birlikte yalnızca Şems'in türbesi olarak değil, aynı zamanda onun ve Mevlana'nın mirasının araştırılması ve yeniden okunması için bir merkez olarak da İran'da ve dünyada hak ettiği yeri bulabilir." ifadelerini kullandı.

Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Emiri ise, yaptığı açıklamada, "İran bizi bir araya getiren mıknatıs gibidir. Meşhed'den Hoy'a kadar İran'ın ruhunu görmek mümkündür. Şems-i Tebrizi de bu ruhun bir parçasıdır." dedi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Çetinkaya, AA muhabirine, "Hoy kentinde Şems-i Tebrizi'nin makamının açılışında birlikteyiz. Hoy ve Konya'yı çokça andık. Elbette Şems deyince Mevlana'yı da anmak gerekiyor. Şems tabiat itibari ile pek görünür olmamış ama bu makamla birlikte Şems'in Konya'dan sonra ikinci bir makamı olmuş oldu." açıklamasını yaptı.

İran Kültürel Miras Bakanlığı, Hoy kentindeki Şems-i Tebrizi Türbesi'ni İran Ulusal Eserler Listesi'ne dahil etti.

Mevlana'nın kadim dostu: Şems-i Tebrizi

Tebriz kentinde doğan ve 1185-1248 yıllarında yaşayan Şems-i Tebriz'i, Mevlana ile tanışarak onun gönül dünyasında büyük değişikliklere yol açan bir İslam alimi olarak dikkati çekiyor.

Şems, Mevlana ile süren üç yıllık beraberliği boyunca onu ilahi aşkın potasında eriterek kamil bir Hak aşığı haline gelmesinde derin bir tesir bıraktı. Mevlana'nın kaleme aldığı, ilahi aşk şiirlerinden oluşan 44 bin 834 beyitlik "Divan-ı Kebir" isimli nazım eser ise "Divan-ı Şems veya Divan-ı Şems-i Tebrizi" olarak da anılıyor.

Kaynak: AA