İran ile Avrupa ülkeleri arasında kritik toplantı! Çatışmalar ele alınacak

İran ile Avrupa ülkeleri arasında kritik toplantı! Çatışmalar ele alınacak
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İran ile Avrupa ülkeleri arasında kritik toplantı! Çatışmalar ele alınacak
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İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere'nin üst düzey yetkilileri İsviçre'nin Cenevre kentinde toplandı. Toplantıda İran'ın nükleer programı ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ele alınması öngörülüyor.

İsrail- İran arasındaki çatışmalar devam ederken; İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey katılımlı toplantı Cenevre'de başladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar her geçen şiddetlenerek devam ederken; diplomasi trafiği de sürüyor.

CENEVRE'DE KRİTİK ZİRVE

Diplomasi trafiğinde bugün kritik bir toplantı gerçekleşti. İran ile Almanya, Fransa ve İngiltere arasındaki üst düzey yetkililer bir araya geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki bir otelde başlayan toplantıya İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve beraberindeki heyetler katıldı.

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği görüşmede, İran'ın nükleer programı ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ele alınması öngörülüyor.

NE OLMUŞTU?

Görüşme öncesi Tahran'da İran devlet televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Biz, ABD'yi İran'a yönelik saldırıda İsrail'in işbirlikçisi ve ortağı olarak görüyoruz. Siyonist rejimin saldırıları devam ederken ABD müzakere talebinde bulunuyor ve birkaç kez mesaj gönderdiler. Saldırı durmadıkça müzakere söz konusu olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Dışişleri Bakanı Barrot'nun Cenevre'de Avrupalı ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini, görüşmede İran'a nükleer konusunda diplomatik ve teknik müzakere teklifinin iletileceğini söylemişti.

Alman Bakan Wadephul ise İngiltere ve Fransa ile Cenevre'de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yapılacak görüşme öncesi MDR radyosuna yaptığı açıklamada, "Mevkidaşlarımla beraber Cenevre'de bu görüşmeleri yürütmekten büyük memnuniyet duyuyorum ve başarılı olacağımızı umuyorum. Çünkü diplomatik görüşmeler her zaman askeri çatışmalarından daha iyidir." demişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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