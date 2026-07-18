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Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak Haber Videosunu İzle
Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak
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Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini endişelendirdi. Beklenmedik bir sağlık sorunu yaşadığını belirten 61 yaşındaki usta isim, Malatya'da gerçekleştirmeyi planladığı konserini iptal ettiğini ve acil olarak ameliyat masasına yatacağını duyurdu.

  • Yavuz Bingöl, Malatya'daki konserini sağlık sorunları nedeniyle iptal etti.
  • Sanatçı, pazartesi günü acil ameliyat olacağını duyurdu.
  • Bingöl, rahatsızlığının detayını paylaşmadı.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl, sağlık durumuyla ilgili ani bir gelişmeyi takipçileriyle paylaştı. Malatya'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan sanatçı, doktorunun uçak yolculuğuna kesinlikle izin vermemesi üzerine konser programını iptal etmek zorunda kaldı.

"UÇAĞA BİNMEME İZİN VERİLMEDİ"

Yayınladığı bir video mesaj ile Malatyalı sevenlerine seslenen ve son durumuna ilişkin bilgi veren Bingöl, pazartesi günü ameliyat masasına yatacağını belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Sevgili Malatyalı hemşehrilerim, sağlık nedenlerimden dolayı yarınki konsere katılamıyorum. İnşallah başka bir sefere telafi edeceğiz. Pazartesi günü acil ameliyat olmam gerekiyor; doktorum uçağa binmeme izin vermedi. Önümüzdeki aylarda tekrar görüşmek üzere."

RAHATSIZLIĞININ DETAYINI PAYLAŞMADI

Ünlü türkücü, geçireceği acil operasyonun veya yaşadığı sağlık sorununun tam olarak ne olduğuna dair detaylı bir bilgi vermekten kaçındı. Sevenlerini büyük üzüntüye boğan bu ani iptal ve ameliyat haberinin ardından, sosyal medya üzerinden usta sanatçıya çok sayıda "geçmiş olsun" ve acil şifa mesajı yağdı.

Abdullah Karlıdağ
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