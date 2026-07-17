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4 bin metre yükseklikten yere sarktı, kendini korkusuzca aşağıya bıraktı

4 bin metre yükseklikten yere sarktı, kendini korkusuzca aşağıya bıraktı Haber Videosunu İzle
4 bin metre yükseklikten yere sarktı, kendini korkusuzca aşağıya bıraktı
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Sosyal medya fenomeni olan kadın, 4 bin metre yüksekliğindeki paraşüt uçağında heyecan dolu anlar yaşadı. Ayaklarını boşluğa sarkıtarak kameraya gülümseyen kadın, binlerce metre yükseklikten kendisini boşluğa bıraktı.

Sosyal medya fenomeni olan bir kadın, gittiği tatilde 4 bin metre yükseklikteki paraşüt uçağının açık kapısında heyecan dolu anlar yaşattı. 

4 BİN METRE YÜKSEKLİKTEN AŞAĞIYA SARKTI

Ayaklarını boşluğa sarkıtıp iki eliyle demirlere tutunduğu esnada kameraya gülümseyen kadın rahat tavırları ve korkusuz duruşuyla dikkat çekti. 

KORKUSUZCA KENDİSİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Kısa süre sonra kendini boşluğa bırakan kadının bu görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı ve ekstrem spor severlerden tam not aldı. Heyecan dolu görüntüler, izleyenlerin nefeslerini kesti. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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