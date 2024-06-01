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İran'da Cumhurbaşkanı Seçimi İçin Adaylık Başvuruları Devam Ediyor

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İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru sürecinin üçüncü gününde eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan ile reformist Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan adaylık başvurusu yaptı.

İran'da 28 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için başvuru sürecinin üçüncü gününde eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan ile reformist Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan adaylık başvurusu yaptı.

Hakkaniyan ve Pezeşkiyan, başvuru sürecinin üçüncü gününde İçişleri Bakanlığına gelerek adaylık için başvuru yaptı.

Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Pezeşkiyan, ülkede seçimlere halkın katılımının artırılması gerektiğini belirtti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikalarını uygulamak istediğini söyleyen Pezeşkiyan, "Ülkenin sorunlarını çözebilmek için tüm gruplar ve cenahlar arasında insicamı ve birliği sağlamalıyız." dedi.

Her konuda siyaseti karıştırmadan işin ehline verilmesinin önemini vurgulayan pezeşkiyan, "Bilim adamlarına, alimlere ve ehil insanlara işi teslim etmeliyiz." diye konuştu.

Eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan ise başvuru sonrasında yaptığı konuşmada, adaylık kararının "kendi kişisel kararı" olduğunu söyledi.

Ülkenin sorunlarını çok iyi bildiğini dile getiren Hakkaniyan, "Halkın ortak aklından faydalanmalı ve ülkenin kapasitelerini kullanmalıyız." dedi.

Eski Milletvekili Ahmed Resulinejad da adaylık başvurusunda bulunurken seçimler için toplam aday adayı sayısı 12 oldu.

Mesud Pezeşkiyan

Eski Sağlık Bakanı ve reformist kanadın önde gelen isimlerinden Tebriz Milletvekili Pezeşkiyan'ın, 2021'deki cumhurbaşkanı seçiminde İbrahim Reisi'ye karşı aday olma talebi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından veto edilmişti. Pezeşkiyan'ın son seçimlerde Tebriz'den birinci sırada Meclis'e girmeyi başarması sonrasında Hamaney'in kendisine aday olma izni verilmesi konusunda talimat verdiği iddiaları çeşitli kaynaklar tarafından dillendiriliyor.

Vahid Hakkaniyan

İran'da Hamaney'in "sağ kolu" olarak adlandırılan eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Vahid Hakkaniyan, uzun yıllar Hamaney'in özel işlerinden sorumlu yardımcısı olarak görev yaptı. Hakkaniyan, Kasım 2019'da ABD'nin yaptırım listesine alındı.

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Haziran'da yapılacak

İran'da 2025'te yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçiminin, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Anayasa'ya göre, 28 Haziran'da yapılması kararı alınmıştı.

Seçimde aday olmak isteyenler 30 Mayıs'ta başlamak üzere 5 gün süreyle İçişleri Bakanlığına adaylık başvurusunda bulunabilecek.

Adaylık başvurusu yapan kişilerin seçime katılmak için "ehliyet" sahibi olup olmadıklarına Anayasayı Koruyucular Konseyine bağlı Denetleme Heyeti karar verecek.

Konsey; Cumhurbaşkanlığı, İran Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimlerine katılacak aday adayları, Anayasa'ya göre, "rejimin değerlerine bağlılıkları" yönünden değerlendiriyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsil ettiği "Velayet-i Fakih makamına ve İslami değerlere bağlılıklarında kusur bulunan" kişilerin adaylıkları reddediliyor.

Şu ana kadar eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahid Hakkaniyan, Tebriz Milletvekili Mesud Pezeşkiyan, bağımsız Bafk Milletvekili Muhammed Rıza Sebbagiyan, Merdomsalari (Demokrasi) Partisi Genel Sekreteri Mustafa Kevakebiyan, İsfahan Milletvekili Abbas Muktedayi, eski Milletvekili Kudret Ali Haşmetyan, eski Kuzey Horasan Valisi Mahmud Ahmedi Bigeş, eski Tahran Milletvekili Muhammed Hoşçehre ve eski Milletvekili Ahmed Resulinejad adaylık başvurusu yapan isimler oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Devrim Muhafızları Milletvekili Tebriz İran Politika Dünya Güncel Haberler

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