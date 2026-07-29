İran basını: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında yaralananlardan bazıları İran'a getirildi

ABD ve Suudi Arabistan'ın sabah saatlerinde Irak'taki Haşdi Şabi'ye ait bir mevziye düzenlediği saldırıda yaralananlardan bazılarının tedavi için İran'a nakledildiği bildirildi.

Konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken Fars Haber Ajansına göre yaralılar, İran'ın batısındaki hastanelerden birine getirildi.

Haşdi Şabi, ABD ve Suudi Arabistan ordularının Irak'ın çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda en az 20 mensubunun öldüğünü, 30 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın doğusunda İran yanlısı gruplara ait hedeflere hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıların ardından Basra ve Bağdat'ın güneyindeki Vasit vilayetinde patlamalar meydana geldiği bildirilmişti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini açıklamış, saldırıların Irak topraklarından ve İran yanlısı milisler tarafından gerçekleştirildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA