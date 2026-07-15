Haberler

İran: Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD Hedeflerini Vurduk

İran: Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD Hedeflerini Vurduk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran, Ürdün'deki Ezrak Hava Üssü'ndeki ABD tesislerini, Kuveyt'teki lojistik merkezi ve Bahreyn'deki Beşinci Filo karargahını hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kötülükleri sona erene kadar kapalı kalacağı uyarısında bulundu.

TAHRAN, 15 Temmuz (Xinhua) -- İran, Ürdün'de bulunan Ezrak Hava Üssü'ndeki ABD askeri tesislerini hedef aldığını, Kuveyt'te bulunan ABD askeri lojistik merkezi ile Bahreyn'de yer alan ABD Beşinci Filo karargahına da saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın "ABD'nin kötülükleri sona erene kadar kapalı kalacağı" uyarısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi

Haluk Levent adliyeye sevk edildi! İlk görüntüleri geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım

Oğuzhan da Haluk abisini sattı
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!

Pikniğe gidip dayak yediler: Yumruklar, sopalar havada uçuştu!
Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Demir borunun içinde ölümü bekledi: Nefes kesen operasyonla kurtarıldı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
AHBAP soruşturmasında EFT şifreleri çözüldü: Paralar bu kodlarla gönderilmiş

Anlayabilene aşkolsun: AHBAP'taki milyarlık EFT'lerin notları bomba