İran: Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD Hedeflerini Vurduk

TAHRAN, 15 Temmuz (Xinhua) -- İran, Ürdün'de bulunan Ezrak Hava Üssü'ndeki ABD askeri tesislerini hedef aldığını, Kuveyt'te bulunan ABD askeri lojistik merkezi ile Bahreyn'de yer alan ABD Beşinci Filo karargahına da saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın "ABD'nin kötülükleri sona erene kadar kapalı kalacağı" uyarısında da bulundu.

Kaynak: Xinhua