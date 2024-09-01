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Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi

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TSK, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerine düzenlediği operasyonda 15 PKK'lı terörist ve Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist olmak üzere toplam 17 teröristi etkisiz hale getirdi.

TSK ve MİT son dönemde terör örgütüne ağır darbeler indiren art arda operasyonlara imza atarken, bir sıcak gelişme de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yaşandı.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerine düzenlediği operasyonda 15 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde 2 PKK/ Ypg'li terörist olmak üzere toplam 17 teröristi etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

"ENSELERİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde; "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!"

Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Operasyon Münbiç Suriye Gara Irak YPG PKK TSK Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Altay Bozkurt:

ZAFER BAYRAMININ ARDINDAN, 17 LES COK IYI HABER !!!

28
2
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Ülkücü Gençlik:

Hayat kısa, hevaller uçuyor

11
2
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Bidüşün:

Ne içerde ne dışarda bitmiyor hainler Kökleri kuruyana kadar devam Varol TSK

7
1
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ZAZA Burak:

Savaş değil çözüm istiyoruz!

0
3
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Ali Tokgönül:

Onu beşi bırakın da , şu düşürülen SİHA ne oldu SİHA ? Hani Irak ta düşürülen SİHA . Vurduk kırdık deyip üstünü örtmeye kalkmayalım ?

0
2
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ali soysal:

ELİNİZ AYAĞINIZA TAŞ DEYMESİN KAHRAMANLARIMIZ SİZ MÜCADELEYE DEVAM EDİN BİZDE SARI ÇÖP POŞETİ ÇOK GEREKİRSE EMEKLİ MAAŞIMINLADA ALIRIM

0
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