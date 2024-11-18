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Irak'ta Gençler Arasında Uyuşturucu Bağımlılığı Sorunu Büyüyor

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Bağdat'taki rehabilitasyon merkezlerinde 5 bine yakın uyuşturucu bağımlısı tedavi görüyor. Kötü arkadaşlıklar ve uyuşturucuya kolay erişim, bağımlılığın yayılmasında etkili nedenler arasında yer alıyor.

Irak'ta özellikle gençler arasında uyuşturucu bağımlılığı önemli bir sorun olmaya devam ederken başkent Bağdat'taki rehabilitasyon merkezinde 5 bine yakın bağımlı tedavi görüyor.

Ülkede binlerce gencin rehabilitasyon merkezlerinde tedavi gördüğü belirtilirken, bağımlılığın yayılmasının en önemli nedeninin kötü arkadaşlıklar ve bu maddelere erişimin ucuz ve kolay olması gösteriliyor.

Irak'ta özellikle gençler arasında uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığı önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.

"Kendimi asarak intihar etmeye bile çalıştım"

Bağdat'taki rehabilitasyon merkezinde tedavi gören 23 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Cebbar Hüseyin, AA muhabirine, 2017 yılından beri uyuşturucu kullandığını söyledi.

Uyuşturucuya başlama nedeninin kötü arkadaşlar olduğunu dile getiren Hüseyin, uyuşturucu nedeniyle okulunu da bıraktığını belirtti.

Rehabilitasyon merkezinde tedavisi süren Hüseyin, şöyle konuştu:

"Kristal adı verilen uyuşturucuyu kullanmaya başladığımda uyku uyumuyor, evde duramıyordum. Çok yoruldum ve ailemi de yordum. Onlarla sorunlar yaşamaya başladım. Kendimi asarak intihar etmeye bile çalıştım. Rehabilitasyon merkezinde tedaviye başlayınca psikolojik olarak da rahatladım."

Uyuşturucuyla sokakta tanıştı

Merkezde tedavi gören bir diğer uyuşturucu bağımlısı 16 yaşındaki İlya İhsan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ailemle sorunlar yaşayınca sokağa çıktım ve bir süre sokakta yaşamaya başladım. O sıralarda uyuşturucu kullanan bir grupla tanıştım ve ben de kullanmaya başladım. Zamanla bağımlılık kazandım."

Rehabilitasyon merkezindeki tedavisinin sonuna gelindiğini kaydeden İhsan, tedavi sürecinin iyi ilerlediğini ve psikolojik olarak da tedavi gördüklerini ifade etti.

Bu maddelere erişimin ucuz ve kolay olması bağımlılığın yayılmasının en önemli nedenlerinden

Irak Sağlık Bakanlığına bağlı Uyuşturucuyla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Velid Müslüm ise söz konusu merkeze şu ana kadar 9 bine yakın kişinin müracaat ettiğini belirtti.

Müslüm, şunları kaydetti:

"Gençler arasında uyuşturucu kullanımının yayılmasında en önemli etken kötü arkadaşlıklar ve bu maddelere erişimin ucuz ve kolay olması. Sene başından bu yana merkezimize müracaat eden 4 bin 700 uyuşturucu bağımlısı tedavi altına alındı. Bunlar psikolojik olarak da tedavi edilmeye başlandı."

Irak İçişleri Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Basın Dairesi Başkanı Hüseyin Temimi de hükümetin uyuşturucuyla mücadeleye hız verdiğini ve birçok uyuşturucu baronunun yakalandığını söyledi.

Temimi, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan binlerce kişinin yakalandığını bir kısmının da idam cezasına çarptırıldığını kaydetti.

"Uyuşturucu tacirlerine idam" görüşü

Uyuşturucuyla mücadele alanında uzman hukukçu Şirin Zengene, insan hakları temelli uluslararası kuruluşların uyuşturucu kullananların idam edilmesini kabul etmediğini ancak uyuşturucu ticareti yapanlara karşı en caydırıcı cezanın idam olduğunu düşündüğünü söyledi.

Zengene, şu ifadeleri kullandı:

"Irak'ta hapishanelerde uyuşturucu kullananların sayısı hayli yüksek ve bu önemli bir sorun. Hapishanelerin boşaltılması ve uyuşturucu kullanımına yönelik caydırıcı önlem olarak idam cezasının önemli olduğunu düşünüyorum."

Kaynak: AA / Haydar Karaalp - Güncel
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