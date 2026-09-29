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Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

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Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Süper Lig'de zor günler geçiren Eyüpspor, Özhan Pulat ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktörünü resmen buldu.

EYÜPSPOR'DA MUSTAFA DALCI DÖNEMİ

Bu doğrultuda Eyüpspor, teknik direktörlük görevine Mustafa Dalcı'nın getirildiğini açıkladı. Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "Semt-i Mukaddes’e Hoş Geldin Mustafa Dalcı! Eyüpspor’umuz, teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaşmaya varmıştır. Yeni Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı’ya kulübümüze hoş geldin diyor; kendisine ve teknik ekibine, eflatun-sarılı formamız altında başarılı bir dönem diliyoruz." denildi.

LİGDEKİ DURUMU

Eyüpspor, şu ana kadar ligde oynanan 6 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 3 puanla ligin son sırasında kaldı.

Kübra Çolakbüyük
Kübra Çolakbüyük
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah Güneş:

bı an küçük Emrah sandım

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