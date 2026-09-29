Salgın hakkında konuşan siyasetçiyi döve döve öldürdüler

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Ebola salgınına karşı halkı önlem almaya çağıran siyasetçi Marie-Celestin Karondwa, katıldığı radyo programının ardından saldırıya uğradı. Mahallesinde bir grubun saldırısına maruz kalan Karondwa, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırganların kimliği ve saldırının kesin nedeni henüz belirlenemedi.

RADYO PROGRAMINDAN SONRA SALDIRIYA UĞRADI

Olay, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin (DKC) Kuzey-Kivu eyaletindeki Butembo kentinde meydana geldi. İktidardaki Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliği (UDPS) partisinin Butembo'daki başkan vekili ve parti sözcüsü olan Karondwa, Ebola salgınına ilişkin bir radyo programına katıldı.

Programda halka salgından korunmak için alınması gereken önlemleri anlatan Karondwa, yayının ardından yaşadığı mahalleye döndü. Bir süre sonra saldırıya uğrayan siyasetçi, aldığı ağır darbeler nedeniyle yaşamını yitirdi.

EVİ ATEŞE VERİLDİ, EŞYALARI GASP EDİLDİ

UDPS tarafından yapılan açıklamaya göre saldırganlar Karondwa'yı darbetmekle kalmadı, kişisel eşyalarını da aldı. Saldırının ardından siyasetçinin evi ateşe verildi.

Karondwa'nın daha sonra saldırıda aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Ancak saldırıya kaç kişinin katıldığı, kimlerin saldırıyı gerçekleştirdiği ve olayın arkasındaki kesin neden henüz ortaya çıkarılamadı.

Partisinin Butembo teşkilatı ise Karondwa'yı, Ebola'nın varlığına ve hastalığın oluşturduğu tehdide ilişkin partinin görüşünü savunduğu için saldırıya uğrayan "masum bir kurban" olarak nitelendirdi. Bu ifade, partinin açıklamasına dayandırılıyor.

SALGINA YÖNELİK ŞÜPHELER ŞİDDETİ TETİKLİYOR

Karondwa'nın öldürülmesi, bölgede Ebola ile mücadele ekiplerine ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların arttığı bir dönemde gerçekleşti. Yetkililer ve sağlık çalışanları, salgınla ilgili yanlış bilgiler ve hastalığın varlığına yönelik güvensizliğin mücadeleyi zorlaştırdığını belirtiyor.

Butembo da son dönemde salgının yoğunlaştığı merkezlerden biri haline geldi. Reuters'ın aktardığı resmi verilere göre 15 Mayıs'ta ilan edilen mevcut salgında 8 bin 67 vaka ve 3 bin 901 ölüm kaydedildi.

EBOLA MÜCADELESİ YENİ BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYA

Salgınla mücadelede yaşanan güven sorunu, sağlık ekiplerinin çalışmalarını da doğrudan etkiliyor. Karondwa'nın öldürülmesinden yalnızca bir gün önce, Beni bölgesindeki bir el yıkama kontrol noktasına silahlı kişilerin saldırdığı ve olayda en az bir kişinin öldüğü bildirildi.

Yetkililer salgını kontrol altına almaya çalışırken, bölgede hastalıkla ilgili yanlış bilgilerin yayılması ve sağlık ekiplerine yönelik saldırılar mücadelenin önündeki önemli engeller arasında bulunuyor. Reuters'ın 25 Eylül tarihli haberine göre Kuzey-Kivu'da vakaların hızlı şekilde artması, sağlık merkezleri üzerindeki baskıyı da artırmış durumda.