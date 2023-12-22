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Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı

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Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve ardından yaşanan çatışmada 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin ise yaralandığını duyurdu.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekâtı düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi: "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz."

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Irak Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Murat Pehlivan:

????????SEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah ????????????

Yanıtla22
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