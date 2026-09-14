İngiltere'de muhalefet partileri, Trump'ın Kuzey İrlanda açıklamasına sert tepki gösterdi

LONDRA, 14 Eylül (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump'ın, İrlanda ile Kuzey İrlanda'nın birleşmesine ilişkin açıklamaları İngiltere'de sert tepki çekti.

İrlanda'ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren Trump cumartesi günü yaptığı açıklamada, İrlanda ile Kuzey İrlanda'nın birleşmesini görmekten mutluluk duyacağını söylemişti.

İngiltere'de Muhafazakar Parti lideri Kemi Badenoch, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Trump her zamanki gibi düşünmeden konuşuyor. Grönland konusunda da Kanada'nın 51. eyalet olması konusunda da aynısını yapmıştı. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ın bir parçasıdır" dedi.

Reform UK Partisi lideri Nigel Farage de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'a katılmıyorum. Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık'ın ayrılmaz bir parçasıdır ve bundan gurur duymaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua