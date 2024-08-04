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3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

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İngiltere'de geçtiğimiz hafta 3 çocuğun öldüğü bıçaklı saldırının ardından aşırı sağcılar sokaklara indi. Birçok kentte Müslüman ve göçmen karşıtı eylem düzenleyen protestocular, düzensiz göçmenler ve sığınmacıların tutulduğu bir oteli bastı. Otele taş ve şişe atan protestocular, binayı ateşe vermeye çalıştı. Polis olayları yatıştırmakta güçlük çekti.

İngiltere'nin Rotherham kentinde Müslüman ve göçmen karşıtı eylem düzenleyen aşırı sağcılar, düzensiz göçmenler ve sığınmacıların tutulduğu bir oteli ateşe vermeye çalıştı.

GÖÇMENLERİN KALDIĞI OTELİ BASTILAR

İngiltere'nin orta bölgelerinde yer alan Rotherham'da, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi. Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı. Bu sırada yaralanan bir polis, meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

OTELİ ATEŞE VERDİLER

Sosyal medyadaki görüntülerde, aşırı sağcıların otelin giriş katında camı kırılan bir bölümden binayı ateşe vermeye çalışması yer alıyor. Polis, saldırganları binadan uzaklaştırmakta zorluk yaşadı. Binaya yangın tüpleri ve sandalyeler atan aşırı sağcılar, bina kapılarına barikat kurarak içerdekilerin çıkmasını engellemeye çalıştı. Otelde çıkan küçük yangın büyümeden söndürülürken aşırı sağcılar, binaya farklı yerlerden girmek için girişimlerde bulundu.

POLİS VE AŞIRI SAĞCILAR ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Middlesbrough kentinde ise yaklaşık 300 aşırı sağcı yürüyüş gerçekleştirdi. Gruba eşlik eden polis araçlarının hareketini engellemeye çalışan aşırı sağcılardan iki kişi gözaltına alındı. Göstericiler grubu kontrol etmeye çalışan köpekli polislere ve çevik kuvvet ekiplerine şişe ve elektronik sigaralar attı. Bolton kentinde ise polis, eylemlerin sona ermesi ve yerel saatle 22.00'ye (TSİ 00.00) kadar tekrar toplanılmaması çağrısı yaptı. Polise tüm kentte eylemleri engelleme, arama yapma ve gözaltı yetkisi verildi.

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

3 ÇOCUĞUN ÖLDÜĞÜ BIÇAKLI SALDIRININ ARDINDAN PROTESTOLAR BAŞLADI

Aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin düzenlediği eylemler, Southport kentinde hafta başında yaşanan bir bıçaklı saldırı sonrası şiddetlendi. Bıçaklı bir saldırganın 3 çocuğu öldürdüğü, 8'i çocuk 10 kişiyi yaraladığı olay sonrası aşırı sağcı sosyal medya hesapları ve haber siteleri, şüphelinin ülkeye geçen yıl gelen Müslüman bir sığınmacı olduğu iddiasını yaymıştı. Polis, şüphelinin Galler'in başkenti Cardiff doğumlu 17 yaşında bir erkek olduğunu açıklasa da aşırı sağcılar Müslümanları ve göçmenleri protesto etmek için Southport'ta eylem düzenlemişti.

3 çocuğun öldürüldüğü İngiltere'de sokaklar yangın yeri! Göçmenlerin kaldığı oteli ateşe verdiler

Eylemin ardından kentteki camiye saldıran aşırı sağcılar daha sonra ülke genelinde eylemler düzenlemiş, cuma günü de Sunderland kentinde bir karakolu yakmıştı. Ülkenin farklı kentlerinde dün düzenlenen eylemlerde de aşırı sağcılar polisle ve karşıt görüşlülerle çatışmış, çok sayıda iş yerine saldırmıştı. Dünkü eylemlerde polis, 90'ın üzerinde eylemciyi gözaltına almıştı. Aşırı sağcılar bugün ve gelecek hafta çok sayıda kentte eylem düzenleyeceğini de açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (4)

Anty-Partizan:

Yakinda Bizde Baslamaz Insallah..

9
4
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efkan sonkan:

Avrupa ve Türkiye'de bir arınma gecesi olacak

4
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Muhammet tunc:

dünyanın sonu geliyor Allah sonumuzu hayir eylesin

6
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Billy gates:

Özgür sevindik ankabaciii isitteyimm

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2
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