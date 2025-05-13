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Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı

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Bursa İnegöl'de, tarım alanlarına izinsiz olarak inşa edilen yapılar tespit edilerek yıkımı gerçekleşti. Bir kaçak villanın sahibi ise, çelik konstrüksiyon yapıyı yıkımdan vinçle taşıyarak kaçırdı.

Bursa'da İnegöl Belediyesi, tarım arazilerinde kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı

4 KAÇAK YAPI YIKILDI, 8 YAPI İSE KALDIRILDI

4 kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen 8 yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı bildirildi. Böylece toplamda 12 kaçak yapı Şipali Mahallesi'nden kaldırılmış oldu.

Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı

MALZEME TEMİN EDEN FİRMALARA DA CEZA KESİLDİ

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kaçak yapılarla ilgili yalnızca yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmediği, aynı zamanda bu tür yapıların sahiplerine yönelik ciddi idari para cezalarının da uygulandığı vurgulandı. Kaçak yapıların yalnızca sahiplerine değil, bu yapılar için malzeme temin eden kişi ve firmalara da cezai yaptırım uygulandığı açıklandı.

Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı

YIKILMASIN DİYE KAÇAK VİLLAYI VİNÇLE TAŞIDI

Yıkım esnasında ise kaçak bir villanın sahibi 3 katlı çelik konstrüksiyon yapıyı vinç ile taşıdı. O anları görenler gözlerine inanamazken, villanın sahibinin o villayı ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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