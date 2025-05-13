Kaçak villasını yıkımdan vinçle kaçırdı

Bursa'da İnegöl Belediyesi, tarım arazilerinde kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor.

4 KAÇAK YAPI YIKILDI, 8 YAPI İSE KALDIRILDI

4 kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen 8 yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı bildirildi. Böylece toplamda 12 kaçak yapı Şipali Mahallesi'nden kaldırılmış oldu.

MALZEME TEMİN EDEN FİRMALARA DA CEZA KESİLDİ

İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kaçak yapılarla ilgili yalnızca yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmediği, aynı zamanda bu tür yapıların sahiplerine yönelik ciddi idari para cezalarının da uygulandığı vurgulandı. Kaçak yapıların yalnızca sahiplerine değil, bu yapılar için malzeme temin eden kişi ve firmalara da cezai yaptırım uygulandığı açıklandı.

YIKILMASIN DİYE KAÇAK VİLLAYI VİNÇLE TAŞIDI

Yıkım esnasında ise kaçak bir villanın sahibi 3 katlı çelik konstrüksiyon yapıyı vinç ile taşıdı. O anları görenler gözlerine inanamazken, villanın sahibinin o villayı ne yapacağı ise merak konusu oldu.