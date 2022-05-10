İndirimli cezaya tepki davasında sanık baba: Sözlerim adalet sistemineydi

ANKARA (DHA) - ANKARA'da bisiklet sporcusu Umut Gündüz'e (19) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan alkollü Çağdaş Şenyüz'e, iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilmesine, "Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız" diyerek mahkeme heyetine tepki gösteren baba Menderes Gündüz, 'hakaret' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Gündüz, "Sözlerim hakim ve savcıya değil, adalet sistemineydi" dedi.

Batıkent Çakırlar Caddesi'nde geçen yıl 15 Temmuz'da, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. 1,53 promil alkollü olduğu belirlenen Şenyüz, tutuklandı. Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi. Bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Şenyüz'ün ise asli kusurlu olduğu kaydedildi. Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan sanık Şenyüz,'e 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan önce 5 yıl 4 ay hapis cezası verildi, daha sonra bu ceza iyi hal indirimi uygulanarak 4 yıl 5 ay 10 güne indirildi. Karar okunurken, Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz mahkemeye yönelik, "Katili koruyorsunuz. Bilinçli olarak 5 yılın altında ceza vererek, cezaevine girmesini engelliyorsunuz. Siz de katilsiniz. Kaleminizde kan var. Yargılanacaksınız" diye bağırdı. Mahkeme, bu sözleri de tutanak altına alarak, duruşmayı sonlandırdı.

Mahkeme heyeti tanıkların dinlenmesi içi duruşmayı erteledi.