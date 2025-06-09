İnci Kefali Göçü, Kurban Bayramı'nda Erciş'te Şenlik Yaşattı

İnci Kefali Göçü, Kurban Bayramı'nda Erciş'te Şenlik Yaşattı
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Van Gölü'nde yumurtlamak için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğu, Kurban Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçiye görsel şölen sundu. Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'na gelenler, balıkların akıntıya karşı yüzme mücadelesine tanık oldu.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefallerinin zorlu yolculuğunu, Kurban Bayramı tatilinde Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'nı ziyaret eden binlerce kişi izledi.

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin bu yolculuk sırasında önüne çıkan engelleri aşmak için verdiği mücadele, izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş Balık Bendi Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler, Deliçay'da suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri uçarak aşan balıkların eşsiz yolculuğunu izliyor.

Kurban Bayramı tatilinde Van'ın yanı sıra çevre illerden gelen binlerce ziyaretçi, balıkların göçünü izleme fırsatı buldu.

Ankara'da gelen Aylin Göksu, inci kefalinin göç zamanında akıntıya karşı yüzmesinin eşsiz manzara oluşturduğunu söyledi.

Herkesin balık göçünü görmesi gerektiğini belirten Göksu, "Burada eşsiz manzara var. Güzel vakit geçirdik. Bu taraflara ilk defa geliyoruz. İnci kefali göçüne tanıklık etmek güzel oldu. Martıların balıkları avlamasını izledik. Yolu Van'a düşenlere muhteşem manzarayı görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla Muş'tan gelen Nurten Akkul ise "Balıkların eşsiz göçünü izlemeye geldik. Yumurtalarını bırakmak için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalini yakından gördük. Yoğun bir ilgi var. Buraya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

İlçe sakini Zafer Taşdemir de inci kefalinin göçüne her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördüğünü belirterek, "İlçemiz birçok ilden, yurt dışından misafir ağırlıyor. Ailece balık göçünü izlemeye geldik. Güzel vakit geçirdik. Herkesi buraya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Necmettin Karaca - Güncel
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