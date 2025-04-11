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İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili ifadeleri nedeniyle açılan davanın ilk duruşmasının görülmesine başlandı. Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonunda görülen davada İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden men edilmesi isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler söylediği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

7 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret', 'tehdit' ve 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçlarından 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması, seçme ve seçilme ehliyetinden yoksun bırakılması, kamu görevinden men edilmesi isteniyor.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

Hazırlanan iddianame kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmada, tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu hazır bulundu.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

EŞİ DİLEK İMAMOĞLU DA KATILDI

Duruşmaya Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, milletvekilleri, belediye başkanı Sinem Dedetaş ve çok sayıda izleyici ile taraf avukatları da katıldı.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

"İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" DAVASI DA BUGÜN

Öte yandan 2023'te İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı inceleme sonucu İmamoğlu'na "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ilişkin bu ihale davası da bugün görülecek. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde süren davada İmamoğlu'nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve hakkında siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

BUGÜNKÜ 3. DAVA İSE "PARA SAYMA" GÖRÜNTÜLERİ HAKKINDA

Bugün görülecek bir diğer dava da CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda kaydedildiği öne sürülen "para sayma" görüntüleri hakkında olacak. 31 Mart yerel seçimlerine doğru ortaya çıkan görüntüler neticesinde, aralarında İmamoğlu'nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu 22 kişi, "kanuna aykırı bağış toplamak" iddiasıyla yargılanıyor.

İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesi Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi çevresinde güvenlik önlemi alındı. Önlemler çerçevesinde jandarma köpekleri de hazır bekletilirken, araç girişleri kontrollü olarak sağlandı. Duruşma salonunun karşısındaki alanda beklemelere izin verilmediği öğrenildi.

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İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

yanındayız Ekrem İmamoğlu

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme78
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Haber YorumlarıFatih Kocak:

savcıya gider yap, Cumhurbaşkanına gider yap, yolsuzluk rüşvet iddiaları ile yargılan. Sonra gel mağduru oyna ne güzel dünya.. gerçi hoş İmamoğlu da haklı. bunları açıklığa kavuşturmak yerine ( eğer doğru ise) paramazı çalanı serbest bırak diye zıplayan bir kitle var arkasında:))

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme47
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Haber YorumlarıSelçuk usta:

yediğin hurmalar Silivri'de tırmalar Ekrem efendi

Yorum Beğen53
Yorum Beğenme44
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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

bakalım bay ukala muhattap alacak mı?

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Yorum Beğenme21
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Haber Yorumlarımutluw can:

savcı değil zaten tetikçi o çocuk.

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Akp bu ülkenin başına gelmiş en büyük zarardır.Dini imanı ahlaki vatanı bayrağı hukuku adaleti insanların birbirine olan güveni bitiren bir saadet zinciridir

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Haber Yorumlarıİrfan Çapın:

biri de çıkıp “Ekrem İmamoğlu suçsuzdur” bunu belgelerle ispatlayacaz demiyor varsa yoksa millete mağdur rolü yapmak :D

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Haber Yorumlarıduygusal:

ekremi hangi hakimin yargılayacağına akp yetkilileri karar verir!!! bunu biliyoruz değil mi ?

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Haber YorumlarıOsman Demir:

Tarafını belli et , herkez kendi hırsızına sahip çıksın , benim favorim namıdeğer eko çok güzel çaldı .

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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

yandın şimdi.

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