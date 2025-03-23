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İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade

İşte İmamoğlu'nun savcılıkta verdiği ifade
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk soruşturmalarında savcılıkta verdiği ifade sona erdi. İmamoğlu ifadesinde, "Soruşturmaların içinin boş, ahlak sınırlarını aşan uydurma sorularla dolu en güçlü dayanağını gizli tanık ifadelerine bağlamış olması ve hatalı tespitler içeren Masak raporlarıyla doldurulmuş, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreç yaşatılmıştır." dedi.

Terör ve yolsuzluk soruşturmalarında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu emniyette 4 gün süren ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İmamoğlu hakkındaki suçlamalara savcılık karşısında da yanıt verdi.

İMAMOĞLU: SORUŞTURMA, HATALI TESPİTLER İÇEREN MASAK RAPORLARIYLA OLUŞTURULDU

İmamoğlu savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: "4 gündür nezarette bulunan bir kişi olarak yürütülen soruşturmaların içinin boş, ahlak sınırlarını aşan uydurma sorularla dolu en güçlü dayanağını gizli tanık ifadelerine bağlamış olması ve gözaltına 3-5 gün kala hatalı tespitler içeren Masak raporlarıyla doldurulmuş, tarihe kara bir leke olarak geçecek süreç yaşatılmıştır. Bu süreç Türkiye'nin itibarını zedelemiştir.

"SORUŞTURMA, KÖTÜ EMELLERİN İSPATI"

Gözaltına alınmadan oluşturulan, uydurma 6 dava ve 30 yıla yakın hapis cezası istemi ile İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilen diploma ve sadece gözaltıdan bir gün önce açılan kreşleri kapatmaya yönelik şahsi tebliğ edilen soruşturma bu kişilerin kötü emellerinin ispatıdır.

"BU YARGI TACİZİNE BOYUN EĞMEYECEĞİM"

Ben Anadolu kültürünü, kimse devletinin birlik ve bütünlüğüne bağlı, Trabzon'un yetiştirdiği, bir çocuğun İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını sağlayan sistemin her koşulda ifade eden Atatürk'ün emaneti 'Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' prensibini her an hizmetinde asla unutmayan demokrasi boyunca hukuki yollarla mücadele etmiş biri olarak bu yargı tacizine boyun eğmeyeceğim, hakkımı ömrüm boyunca milletimiz çok iyi bilir.

"İFTİRALAR, MİLLETİMİZİN BAĞRINDAKİ DUVARLARA ÇARPIP GERİ DÖNECEKLER"

Milletimiz her hak yiyeni sokakta yüzüne söyler, hakkımı ömrüm boyunca savunacağımı her yerde ifade etmişimdir. 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' prensibimi milletimizin büyük irfanı ile seslendiriyor ve milletime ses veriyorum. Bu prensiple inancımla ifade ediyorum ki; milletimizin bu hak mücadelesinin en üst seviyede vereceğine olan inancım büyüktür. Bu iftiralar milletimizin bağrındaki duvarlara çarpıp geri dönecektir."

İMAMOĞLU'NUN GÖZALTINA ALINDIĞI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gözaltı kararları üzerine harekete geçen emniyet güçlerince, aralarında Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile şarkıcı Ercan Saatçi'nin de aralarında bulunduğu 91 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne götürülen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıOktay Sarikaya:

Yaw he he herkes yanlış bi sen doğrusun. ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler.

Yorum Beğen177
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Haber Yorumlarıq96x4fp7j7:

hatırlamıyorum , çok üzülüyorum, boş soru , gereksiz soru , yapraklar bile ağlıyor , futbol anılarımı anlatmak istiyorum

Yorum Beğen97
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıŞener null:

SİLKECEKLER!!!

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıMGk:

Tam bir laf ebesi. Chpliler bile dayanamayıp şikayet etmiş hala top çeviriyor

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıSefs:

ZAMANİN BEHRİNDEDD GİZLİ TANİAR VARDİ,SONRA NE OLDU KANDİRİLDİK DEDİLER....YİNE AYNİ SENARYO YEMEZLER...

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Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıHaydo:

burası bile trol dolmuş. seçimde görüşürüz

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Haber YorumlarıHüdayi:

Yaptim ettim demeyecekti tabii. Beklenende bunlari söylemesiydi. Deliller saglamsa, kendini temize cikaramadi demektir bu ifadeyle.

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

mademki pkk kck üyeleri. neden yakalanmadılar bu güne kadar neden halkın arasında dolaştılar

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Mınareyi çalan kılifını hazırlıyor ben çalmadım onlar çalmıs haberim yohh yedinizmi diyor

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Herşeyin bir oyun senaryo olup olmadığını bu gece göreceğiz iki seçenek var ya yüz yıllar ceza alacak yada ülkeyi teslim edecekler senaryo olup olmadığını çok açık bir şekilde göreceğiz maalesef tek gerçek bu bu kadar bariz suçlarla evinden alınan birisini salmak ülkenin uçuruma doğru gittiğinin bir gerçek olduğunu gösterir sağı solu Yok kimse dokunulmaz değil güçlü ve özgür bir Türkiye için temizlik şart lakin her türlü oyunu bu vatandaş bozar tek gerçek bu

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